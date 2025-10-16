Новини
Италия залага всичко: Серия "А" може да спре, за да даде шанс на "Скуадра адзура" за Мондиал 2026

Вълна от решителност и нестандартни идеи залива италианския футбол

Италия залага всичко: Серия "А" може да спре, за да даде шанс на "Скуадра адзура" за Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Серия "А", начело с президента Габриеле Гравина, обмисля безпрецедентна стъпка – временно прекратяване на шампионата, за да осигури максимална подкрепа на националния отбор в битката за класиране на Световното първенство през 2026 година.

След като "Скуадра адзура" заема второто място в своята квалификационна група, а до края остават само два решаващи сблъсъка, напрежението и амбициите растат. Италианците изостават с три точки от лидера Норвегия, а последният мач между двата тима се очертава като истински футболен трилър.

За да оглавят групата, възпитаниците на Дженаро Гатузо трябва не само да спечелят оставащите си срещи, но и да постигнат впечатляваща победа срещу скандинавците – задача, която изглежда почти невъзможна. Въпреки това, четирикратните световни шампиони не са готови да се предадат.

След болезнените пропуски на последните две световни първенства в Русия и Катар, италианската футболна общност е решена да сложи край на тази черна серия. За да даде на националите най-добрия шанс за успех, Серия "А" планира да отмени целия 30-и кръг, насрочен за 21 и 22 март. Така играчите ще получат ценна почивка и възможност да се подготвят оптимално за плейофите, които ще се проведат между 26 и 31 март.

Според авторитетното издание "Кориере дело Спорт", Гравина ще внесе официално предложение за тази мярка най-късно до февруари. Подобна идея бе обсъждана и преди четири години, но тогава не срещна подкрепа, а резултатът бе горчив – Италия отпадна от Северна Македония и пропусна Мондиал 2022. Сега обаче залогът е още по-голям.

Футболната общественост на Ботуша очаква с нетърпение решението, което може да се окаже ключово за завръщането на "Скуадра адзура" сред световния елит.


