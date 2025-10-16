Джазмин Паолини на четвъртфинал в Китай

Италианската тенис звезда Джазмин Паолини, която в момента заема престижното осмо място в световната ранглиста, демонстрира класата си на корта в Нинбо, Китай. В рамките на турнира от сериите WTA 500, с внушителен награден фонд, надхвърлящ 1 милион долара, Паолини се наложи над руската си съперничка Вероника Кудерметова с категоричен резултат – 6:2, 7:5. Двубоят, продължил едва 91 минути, бе белязан от динамична игра и множество обрати.

Макар Кудерметова да впечатли с четири аса срещу само един за Паолини, руската тенисистка допусна цели три двойни грешки, докато италианката не направи нито една. Именно стабилността на сервиса се оказа ключова за успеха на Паолини. Осмата в света италианка показа завидна ефективност на втори сервис, като спечели 9 от 14 възможни точки, докато Кудерметова успя да вземе едва 6 от 25. Паолини демонстрира и хладнокръвие в критичните моменти, спасявайки три от пет възможни брейкбола, докато нейната опонентка успя да се измъкне само веднъж от шестте възможности.

С този успех Джазмин Паолини си осигури място сред най-добрите осем на престижния турнир в Нинбо и продължава да затвърждава позицията си сред елита на световния тенис.