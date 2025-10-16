Новини
Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите в Ираклион

16 Октомври, 2025 22:06

Поставената под №1 в схемата българка победи германката Ева Мари Ворачек

Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите в Ираклион - 1
Снимка: YouTube
Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Поставената под №1 в схемата Глушкова победи във втория кръг германката Ева Мари Ворачек със 7:5, 3:6, 6:1. Срещата продължи три часа и 13 минути.

21-годишната българка пропиля на два пъти пробив аванс в началото, но все пак стигна до успеха в първия сет с ключов брейк в 12-ия гейм. Ворачек изравни, след като взе три поредни гейма във втората част, но в третата българката доминираше и се класира за четвъртфиналите.


За място на полуфиналите утре Глушкова ще играе срещу квалификантката Антония Стоянов (Нидерландия).


Юлия Стаматова и Беатис Спасова пък загубиха в четвъртфиналите в надпреварата на двойки с 3:6, 2:6 от третите поставени в схемата представителки на домакините Елена Корокозиди и Марта Матула.


