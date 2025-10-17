България се срина още в ранглистата на ФИФА – Сирия и Хаити вече са пред нас

Националният ни отбор преживя истински срив в световната ранглиста на ФИФА, като след последните квалификационни срещи за Мондиал 2026 се озова на незавидното 91-во място. Това е спад с цели пет позиции спрямо предходното класиране, а причината е повече от ясна – тежките загуби срещу Турция (1:6 у дома) и Испания (0:4 като гост).

С този резултат „лъвовете“ вече са задминати от страни като Сирия, Хаити, Ангола и Бахрейн – нещо, което до скоро изглеждаше немислимо за българските фенове. С актив от 1263.07 точки, България се нарежда в компанията на отбори, които доскоро гледахме отвисоко.

На върха на световната ранглиста продължава да доминира европейският шампион Испания, докато Аржентина си върна второто място, изпреварвайки Франция.

В топ 10 на ФИФА попадат още Англия, Португалия, Нидерландия, Бразилия, Белгия, Италия и Германия – все футболни гиганти, които диктуват модата на световната сцена.