България се срина още в ранглистата на ФИФА – Сирия и Хаити вече са пред нас

България се срина още в ранглистата на ФИФА – Сирия и Хаити вече са пред нас

17 Октомври, 2025 18:51 702 20

Ново дъно за родния футбол

България се срина още в ранглистата на ФИФА – Сирия и Хаити вече са пред нас - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Националният ни отбор преживя истински срив в световната ранглиста на ФИФА, като след последните квалификационни срещи за Мондиал 2026 се озова на незавидното 91-во място. Това е спад с цели пет позиции спрямо предходното класиране, а причината е повече от ясна – тежките загуби срещу Турция (1:6 у дома) и Испания (0:4 като гост).

С този резултат „лъвовете“ вече са задминати от страни като Сирия, Хаити, Ангола и Бахрейн – нещо, което до скоро изглеждаше немислимо за българските фенове. С актив от 1263.07 точки, България се нарежда в компанията на отбори, които доскоро гледахме отвисоко.

На върха на световната ранглиста продължава да доминира европейският шампион Испания, докато Аржентина си върна второто място, изпреварвайки Франция.

В топ 10 на ФИФА попадат още Англия, Португалия, Нидерландия, Бразилия, Белгия, Италия и Германия – все футболни гиганти, които диктуват модата на световната сцена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    22 0 Отговор
    Сирийците воюват,кога им остана време да играят футбол, че и да изпреварят нашите лъфове!🦧🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🖕

    18:53 17.10.2025

  • 2 Футбола

    15 0 Отговор
    Е за спрели развитието си на 15г смотанвци.
    Останалото е хазарт и пране на пари.

    18:57 17.10.2025

  • 3 Кое не е така ?!

    21 1 Отговор
    Така е когато ни управляват осмокласници.
    Сега и другия rpyxтящ илитерат, Делян Пеевски, се напъва да управлява държавата, тогава и на Конго ще завиждаме на просперитета.

    19:01 17.10.2025

  • 4 Сатана Z

    20 1 Отговор
    Със 7 класникът Гонзо, толкова!

    19:02 17.10.2025

  • 5 Евала бе мачкии

    10 0 Отговор
    пърдон, лъвове хааахаха

    Коментиран от #18

    19:12 17.10.2025

  • 6 Пампаец

    12 0 Отговор
    Сега като ни издумкат в последните ни 2 срещи от групата за световното Турция и Азербайджан , ще сме в класацията и след остров Тамбукту. При положение , че няма пари за пенсии и здравоопазване , защо държавата ни трябва да дава пари и за ритнитопковци собственост на частици?

    19:14 17.10.2025

  • 7 Бръм

    9 0 Отговор
    Дошло е време националният отбор да се сформира не от ,,професионални футболисти", а от аматьори.
    Националният селекционер да грабва багажа и да гледа кварталните мачлета и училищните първенства. Със сигурност ще намери и по-талантливи, по-интелигентни и по-сърцати футболисти.

    19:17 17.10.2025

  • 8 Мек и увехнал

    9 0 Отговор
    Хахаха, сериозно ли сме паднали от Турция с 1 на 6??! Кога е било това?
    Хахаха, направо ми оправихте деня - футбола е най-популярния спорт в България, спорта на народа - стадото чалгари с БМВта мечтаещи за манекенки, залагащи луди пари на футбол!
    Оффф, 6 гола ли са ни нанизали ? Отсреща 200 човека ли са играли??

    19:19 17.10.2025

  • 9 Ттк

    6 0 Отговор
    Майко мила

    19:23 17.10.2025

  • 10 Така е при демокрацията

    4 1 Отговор
    Така е било преди светлата дата 9 Септември 1944. Испания - Царство България - 13:0
    .А сега дружно: Кой не скача е червен!

    19:27 17.10.2025

  • 11 Нормално

    3 0 Отговор
    Дълги години, в школите се налагат некадърните синчета с връзки, да продължават в професионалните отбори. Футболистите с талант, ги отказаха от футбола.

    19:40 17.10.2025

  • 12 Демокрация

    2 1 Отговор
    Вижда се как беше развит футбола през соца и какво дъно е през демокрацията. По всичко сме на дъното.

    19:42 17.10.2025

  • 13 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Давай Гонзо! Ти можеш още, даже всичко. Заедно с Боко, Гришата и Гелосания футболът тук ще пребъде във вековете
    Все още имаме шанс за нещо. Макар и нищо

    19:43 17.10.2025

  • 14 дядото

    1 0 Отговор
    не е срамно,че сме се сринали.толкова можем.срамно е,че въпреки това,на пук трошите пари на бедния народ

    19:43 17.10.2025

  • 15 Юнаци!

    1 0 Отговор
    Това е нищо, още може! Дъното е далеч.

    19:57 17.10.2025

  • 16 Гоуст

    1 0 Отговор
    Говьо не е виновен. Нима бяхме цъфнали преди него? Футболът е просто едно улицетворение на държавата

    19:58 17.10.2025

  • 17 Морски

    2 0 Отговор
    Можем и още,браво юнаци💪

    19:59 17.10.2025

  • 18 Ха-ха-ха...

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Евала бе мачкии":

    Тръмп би ги коментирал: Ако бяха лъвове, щяха да са поне в 20-ицата, по-приличат на КНИЖНИ лъвове. ЗАКРИВАЙ!

    20:01 17.10.2025

  • 19 Да,бе

    0 0 Отговор
    С тия резултати и на хандбал ще са последни,а иначе играят футбол някакъв неизвестен.

    20:02 17.10.2025

  • 20 Нищо толкова чудно

    0 0 Отговор
    Упоменатите държави са пред нас, защото играят с равни на тях птбори. Ние играем със силни европейски страни, отделно сме слаби. Нормално е да паднем до 120 място, не до 91во.

    20:16 17.10.2025

