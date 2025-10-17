България се срина още в ранглистата на ФИФА – Сирия и Хаити вече са пред нас

Националният ни отбор преживя истински срив в световната ранглиста на ФИФА, като след последните квалификационни срещи за Мондиал 2026 се озова на незавидното 91-во място. Това е спад с цели пет позиции спрямо предходното класиране, а причината е повече от ясна – тежките загуби срещу Турция (1:6 у дома) и Испания (0:4 като гост).
С този резултат „лъвовете“ вече са задминати от страни като Сирия, Хаити, Ангола и Бахрейн – нещо, което до скоро изглеждаше немислимо за българските фенове. С актив от 1263.07 точки, България се нарежда в компанията на отбори, които доскоро гледахме отвисоко.
На върха на световната ранглиста продължава да доминира европейският шампион Испания, докато Аржентина си върна второто място, изпреварвайки Франция.
В топ 10 на ФИФА попадат още Англия, Португалия, Нидерландия, Бразилия, Белгия, Италия и Германия – все футболни гиганти, които диктуват модата на световната сцена.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
18:53 17.10.2025
2 Футбола
Останалото е хазарт и пране на пари.
18:57 17.10.2025
3 Кое не е така ?!
Сега и другия rpyxтящ илитерат, Делян Пеевски, се напъва да управлява държавата, тогава и на Конго ще завиждаме на просперитета.
19:01 17.10.2025
4 Сатана Z
19:02 17.10.2025
5 Евала бе мачкии
Коментиран от #18
19:12 17.10.2025
6 Пампаец
19:14 17.10.2025
7 Бръм
Националният селекционер да грабва багажа и да гледа кварталните мачлета и училищните първенства. Със сигурност ще намери и по-талантливи, по-интелигентни и по-сърцати футболисти.
19:17 17.10.2025
8 Мек и увехнал
Хахаха, направо ми оправихте деня - футбола е най-популярния спорт в България, спорта на народа - стадото чалгари с БМВта мечтаещи за манекенки, залагащи луди пари на футбол!
Оффф, 6 гола ли са ни нанизали ? Отсреща 200 човека ли са играли??
19:19 17.10.2025
9 Ттк
19:23 17.10.2025
10 Така е при демокрацията
.А сега дружно: Кой не скача е червен!
19:27 17.10.2025
11 Нормално
19:40 17.10.2025
12 Демокрация
19:42 17.10.2025
13 Хасковски каунь
Все още имаме шанс за нещо. Макар и нищо
19:43 17.10.2025
14 дядото
19:43 17.10.2025
15 Юнаци!
19:57 17.10.2025
16 Гоуст
19:58 17.10.2025
17 Морски
19:59 17.10.2025
18 Ха-ха-ха...
До коментар #5 от "Евала бе мачкии":Тръмп би ги коментирал: Ако бяха лъвове, щяха да са поне в 20-ицата, по-приличат на КНИЖНИ лъвове. ЗАКРИВАЙ!
20:01 17.10.2025
19 Да,бе
20:02 17.10.2025
20 Нищо толкова чудно
20:16 17.10.2025