Лил прекъсна дългата си суша при гостуванията с успех над Нант

Лил прекъсна дългата си суша при гостуванията с успех над Нант

20 Октомври, 2025 09:08 427 0

Снимка: БГНЕС/EПA
След дълга поредица от неуспехи далеч от дома, Лил най-сетне се поздрави с победа като гост, надделявайки с 2:0 над Нант в осмия кръг на френската Лига 1.

Още в началните минути на срещата „мастифите“ демонстрираха амбиция и решителност, като Хакон Харалдсон откри резултата в 8-ата минута. В самия край на двубоя резервата Хамза Игаман сложи точка на спора с втори гол в 89-ата минута, с което подпечата трите точки за своя тим.

Този успех е първият за Лил на чужд терен от август насам и идва като глътка свеж въздух за възпитаниците на Бруно Генезио.

Със спечелените три точки северняците се изкачиха на шеста позиция във временното класиране, събирайки актив от 14 точки. За разлика от тях, домакините от Нант, водени от Луиш Кастро, остават на 15-о място с едва 6 точки и ще трябва да търсят изход от трудната ситуация в следващите кръгове.


