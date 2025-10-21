Евролигата ще радва българските фенове до декември: Апоел Тел Авив остава домакин в София

Българската столица София ще продължи да бъде арена на баскетболни емоции от най-висок ранг, след като стана ясно, че израелският гранд Апоел Тел Авив ще играе домакинските си срещи от Евролигата у нас до началото на декември.

Това решение идва на фона на продължаващия конфликт в Газа, който наложи изместването на мачовете извън Израел.

Докато Макаби Тел Авив ще продължи да приема своите съперници в сръбската столица Белград, Апоел ще зарадва българските почитатели на баскетбола с още няколко зрелищни двубоя. До 1 декември тимът ще се изправи срещу Монако (23 октомври), Партизан (29 октомври) и Баскония (11 ноември) в зала "Арена София". Изключение прави сблъсъкът с Реал Мадрид на 25 ноември, който ще се проведе в Ботевград.

"С огромно вълнение обявяваме, че Евролигата ще се завърне в Израел от 1 декември 2025 година. Благодарим на ръководството на турнира и на изпълнителния директор Паулиус Мотиеюнас за проявеното разбиране и подкрепа. Подробности относно билетите ще бъдат оповестени съвсем скоро", гласи официалното съобщение на клуба.