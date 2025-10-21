Новини
Дейвид Алаба отново извън строя за Реал Мадрид

Тимът губи ключов защитник преди важни сблъсъци

Дейвид Алаба отново извън строя за Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Реал Мадрид получи нов удар в защитната си линия, след като опитният бранител Дейвид Алаба отново се озова в лазарета. Австрийският национал, който е на 33 години, е получил мускулно претоварване в десния си прасец, съобщиха от клуба.

Очаква се Алаба да пропусне между седем и десет дни, което го вади от сметките за предстоящите решаващи двубои. Тази неприятна новина идва в изключително неподходящ момент за "белия балет". Треньорът Шаби Алонсо няма да може да разчита на Алаба за сблъсъка с Ювентус в Шампионската лига, както и за дългоочакваното Ел Класико срещу Барселона в неделя от Ла Лига.

Загубата на толкова опитен защитник със сигурност ще се отрази на стабилността в отбраната на мадридчани.

Проблемите с контузии в Реал Мадрид не спират дотук. Дани Карвахал и Дийн Хаусен също продължават да лекуват травми и остават извън терена. За сметка на това, добрата новина за феновете е, че Трент Александър-Арнолд се завърна към тренировъчния процес в понеделник, което дава надежда за по-голяма дълбочина в състава.


