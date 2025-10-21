Новини
Манчестър Сити подчини Виляреал с категорична победа в Шампионската лига

21 Октомври, 2025 23:54 419 0

Попаденията бяха реализирани през първата част

Манчестър Сити подчини Виляреал с категорична победа в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити демонстрира класа и хладнокръвие, надигравайки Виляреал с 2:0 като гост в мач от третия кръг на Шампионската лига. Английският шампион показа защо е сред фаворитите в турнира, като реши всичко още през първото полувреме.

Още от първия съдийски сигнал "гражданите" наложиха темпото и не оставиха съмнение кой диктува събитията на терена. Натискът им даде резултат в 17-ата минута, когато Ерлинг Холанд, в блестяща форма, реализира за 12-и пореден мач. Младият Рико Люис се отличи с прецизна асистенция, която улесни норвежеца да открие резултата. След ранния гол, възпитаниците на Пеп Гуардиола намалиха оборотите, но не спряха да търсят второ попадение. То дойде малко преди почивката – в 40-ата минута Бернардо Силва с глава удвои преднината на гостите, след отлично центриране на Савиньо.

През втората част Манчестър Сити контролираше събитията, а Холанд пропусна няколко изгодни положения, преди да бъде заменен в 86-ата минута. Въпреки това, "небесносините" не позволиха на Виляреал да се върне в мача и спокойно доиграха срещата.

С този успех Манчестър Сити записва втора победа в основната фаза, като има и едно равенство, което ги поставя в отлична позиция за продължаване напред. Следващото предизвикателство за тима от Манчестър е домакинство на Борусия Дортмунд на 5 ноември – сблъсък, който обещава много емоции. За Виляреал поражението е второ в този етап на надпреварата, като испанците имат и едно равенство.


