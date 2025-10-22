Спортът по ТВ в сряда (22 октомври)

10.00 Тенис: Александър Василев - Яник Теодор Александреску, среща от финалите на световния тенис тур за юноши - БНТ 3
13.00 Футбол: Гангвон – Висел - Диема спорт 3
13.00 Футбол: Гамба Осака – Нам Дим - Нова спорт
14.30 Тенис: турнир във Виена - МАХ Спорт 1
15.00 Тенис: турнир в Базел - МАХ Спорт 2
15.00 Тенис: турнир в Базел - МАХ Спорт 3
15.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, втори кръг - Евроспорт 1
15.15 Футбол: Шанхай Шенхуа – Сеул - Диема спорт 3
16.45 Футбол: Гоа – Ал Насър - Нова спорт
19.00 Футбол: Ал Ахли – Аркадаг - Нова спорт
19.00 Баскетбол: Истанбул – Цедевита - МАХ Спорт
19.45 Футбол: Атлетик Билбао – Карабах - бТВ Екшън
19.45 Футбол: Галатасарай – Бодьо Глимт - Ринг
20.00 Баскетбол: Кемниц – Лондон - МАХ Спорт 2
21.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, втори кръг - Евроспорт 1
21.05 Баскетбол: Макаби (Тел Авив) – Реал - МАХ Спорт 4
21.15 Футбол: Мухарак – Ал Уасал - Нова спорт
21.15 Тенис: турнир във Виена - МАХ Спорт 1
22.00 Футбол: Реал – Ювентус - бТВ Екшън
22.00 Футбол: Айнтрахт – Ливърпул - Ринг
22.00 Футбол: Шефийлд Уензди - Мидълзбро - Диема спорт 2
