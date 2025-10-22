Новини
Спортът по ТВ в сряда (22 октомври)

Спортът по ТВ в сряда (22 октомври)

22 Октомври, 2025

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в сряда (22 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

10.00 Тенис: Александър Василев - Яник Теодор Александреску, среща от финалите на световния тенис тур за юноши - БНТ 3

13.00 Футбол: Гангвон – Висел - Диема спорт 3

13.00 Футбол: Гамба Осака – Нам Дим - Нова спорт

14.30 Тенис: турнир във Виена - МАХ Спорт 1

15.00 Тенис: турнир в Базел - МАХ Спорт 2

15.00 Тенис: турнир в Базел - МАХ Спорт 3

15.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, втори кръг - Евроспорт 1

15.15 Футбол: Шанхай Шенхуа – Сеул - Диема спорт 3

16.45 Футбол: Гоа – Ал Насър - Нова спорт

19.00 Футбол: Ал Ахли – Аркадаг - Нова спорт

19.00 Баскетбол: Истанбул – Цедевита - МАХ Спорт

19.45 Футбол: Атлетик Билбао – Карабах - бТВ Екшън

19.45 Футбол: Галатасарай – Бодьо Глимт - Ринг

20.00 Баскетбол: Кемниц – Лондон - МАХ Спорт 2

21.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, втори кръг - Евроспорт 1

21.05 Баскетбол: Макаби (Тел Авив) – Реал - МАХ Спорт 4

21.15 Футбол: Мухарак – Ал Уасал - Нова спорт

21.15 Тенис: турнир във Виена - МАХ Спорт 1

22.00 Футбол: Реал – Ювентус - бТВ Екшън

22.00 Футбол: Айнтрахт – Ливърпул - Ринг

22.00 Футбол: Шефийлд Уензди - Мидълзбро - Диема спорт 2


