Яник Синер под обстрел в Италия заради отказа си от Купа "Дейвис"

Италианската тенис звезда Яник Синер, който в момента заема второто място в световната ранглиста, се оказа в центъра на бурни полемики в родината си. Решението му да не участва в предстоящите финални мачове на Купа "Дейвис" в Болоня предизвика вълна от критики в италианските медии и сред спортната общественост.

Въпреки че през последните две години Синер бе ключова фигура за националния отбор и допринесе за спечелването на престижния трофей, този път той предпочете да се съсредоточи върху подготовката си за новия сезон. Този ход обаче не бе приет с разбиране от мнозина в Италия, които само преди месеци го защитаваха яростно по време на допинг скандала.

Водещите спортни издания не пощадиха младия тенисист. "Гадзета дело Спорт" излезе с провокативното заглавие "Грешник, помисли си отново", а в редакционна статия остро осъди решението му, като подчерта, че само дни по-рано Синер е участвал в доходоносен демонстративен мач в Саудитска Арабия.

Журналистите не пропуснаха да иронизират и ангажиментите му към различни италиански брандове, като го призоваха да рекламира страната си и чрез тениса.

"Кориере дела Сера" също се включи в критиките, като направи историческа препратка към времената на Мусолини и преименуването на германски градове с италиански имена, използвайки игра на думи с името на Синер.

Това не е първият случай, в който младият шампион е обвиняван, че не защитава цветовете на Италия. Подобни упреци имаше и през 2023 година, когато пропусна Купа "Дейвис", както и по време на Олимпийските игри в Париж.