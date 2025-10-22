Новини
Спорт »
Тенис »
Яник Синер под обстрел в Италия заради отказа си от Купа "Дейвис"

Яник Синер под обстрел в Италия заради отказа си от Купа "Дейвис"

22 Октомври, 2025 14:12 520 0

  • тенис -
  • яник синер-
  • световната ранглиста-
  • полемики -
  • решението -
  • купа дейвис-
  • болоня-
  • кориере дела сера-
  • мусолини

Водещите спортни издания не пощадиха младия тенисист

Яник Синер под обстрел в Италия заради отказа си от Купа "Дейвис" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианската тенис звезда Яник Синер, който в момента заема второто място в световната ранглиста, се оказа в центъра на бурни полемики в родината си. Решението му да не участва в предстоящите финални мачове на Купа "Дейвис" в Болоня предизвика вълна от критики в италианските медии и сред спортната общественост.

Въпреки че през последните две години Синер бе ключова фигура за националния отбор и допринесе за спечелването на престижния трофей, този път той предпочете да се съсредоточи върху подготовката си за новия сезон. Този ход обаче не бе приет с разбиране от мнозина в Италия, които само преди месеци го защитаваха яростно по време на допинг скандала.

Водещите спортни издания не пощадиха младия тенисист. "Гадзета дело Спорт" излезе с провокативното заглавие "Грешник, помисли си отново", а в редакционна статия остро осъди решението му, като подчерта, че само дни по-рано Синер е участвал в доходоносен демонстративен мач в Саудитска Арабия.

Журналистите не пропуснаха да иронизират и ангажиментите му към различни италиански брандове, като го призоваха да рекламира страната си и чрез тениса.

"Кориере дела Сера" също се включи в критиките, като направи историческа препратка към времената на Мусолини и преименуването на германски градове с италиански имена, използвайки игра на думи с името на Синер.

Това не е първият случай, в който младият шампион е обвиняван, че не защитава цветовете на Италия. Подобни упреци имаше и през 2023 година, когато пропусна Купа "Дейвис", както и по време на Олимпийските игри в Париж.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ