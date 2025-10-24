Новини
Спортът по ТВ в петък (24 октомври)

Спортът по ТВ в петък (24 октомври)

24 Октомври, 2025

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в петък (24 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев

08.00 Тенис: Александър Василев - Якопо Вазами, среща от финалите на световния тенис тур за юноши - БНТ 3

09.45 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, кратка програма, танцови двойки - Евроспорт 2

09.50 Мото GP: тренировка за Гран при на Малайзия - МАХ Спорт 1

11.25 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, кратка програма, жени - Евроспорт 2

13.45 Снукър: Северна Ирландия оупън, четвъртфинал - Евроспорт 1

14.00 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, кратка програма, мъже - Евроспорт 2

14.30 Тенис: турнир във Виена - МАХ Спорт 1

15.00 Футбол: Монтана - Арда - Диема спорт

15.50 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, кратка програма, спортни двойки - Евроспорт 2

17.30 Футбол: Спартак – Ботев (Пд) - Диема спорт

19.30 Футбол: Шалке – Дармщад - Диема спорт 3

19.30 Футбол: Гройтер Фюрт – Карлсруе - Нова спорт

19.30 Волейбол: Левски – Нефтохимик - МАХ Спорт 2

20.00 Футбол: Локомотив (Сф) – Локомотив (Пд) - Диема спорт

20.45 Снукър: Северна Ирландия оупън, четвъртфинал - Евроспорт 1

21.30 Футбол: Вердер – Унион - Нова спорт

21.30 Формула 1: първа тренировка за Гран при на Мексико - Диема спорт 3

21.45 Футбол: Милан – Пиза - МАХ Спорт 3

21.45 Баскетбол: Байерн – Олимпиакос - МАХ Спорт 1

22.00 Футбол: Реал Сосиедад – Севиля - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Лийдс – Уест Хем - Диема спорт 2

01.00 Формула 1: втора тренировка за Гран при на Мексико - Диема спорт 3


