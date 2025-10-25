Новини
Весела Лечева стана вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

25 Октомври, 2025 14:17 397 1

За президент беше преизбран Александър Ратнер

Весела Лечева стана вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Председателят на БОК Весела Лечева бе избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба. Това стана по време на Генералната асамблея на конфедерацията, която се провежда в Ереван, Армения, предава БТА.

Лечева, двукратен олимпийски медалист, петкратен световен и осемкратен европейски шампион, както и стрелец номер 1 на века в класацията на световната федерация, получи гласовете на делегатите за четиригодишен мандат. За поста се бореха още 13 кандидати. За президент беше преизбран Александър Ратнер, който вече има един мандат зад гърба си. Весела Лечева е първата българка, която заема толкова висок пост в международните структури на спортната стрелба.

"За мен това е нова голяма отговорност, както и безспорно признание. Радвам се, че българската спортна стрелба получи своето заслужено място в международните структури. От позицията на вицепрезидент ще работя още по-отдадено за развитието на любимия ми спорт", коментира Лечева, която на 19-и март беше избрана и за председател на БОК.

По време на двудневната Генерална асамблея беше представена програма за управление пред 110 представители на европейските федерации, а днес се проведе и изборът на ново ръководство на Европейската стрелба. Приоритетите за управление са свързани с модел, който съчетава спортно развитие, финансова устойчивост и прозрачно управление, както и по-голяма подкрепа за организаторите на събития, инвестиции в млади и елитни състезатели, техническа и образователна помощ за националните федерации.

Централата на Европейската конфедерация по стрелба е в Лозана, Швейцария.


Армения
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Крадлива мафиотка

    1 0 Отговор
    Неприятна шарлатанка

    14:42 25.10.2025

