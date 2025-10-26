Новини
Иво Балабанов и Девора Аврамова са №1 по крос кънтри у нас

26 Октомври, 2025 11:17 460 1

Най-убедителната шампионка на първенството беше Светлозара Грозданова на 6 км при девойките под 23 години

Иво Балабанов и Девора Аврамова са №1 по крос кънтри у нас - 1
Снимка: srednogorie.eu
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Иво Балабанов и Девора Аврамова спечелиха родния шампионат по крос кънтри, който се проведе в Пирдоп, предава БТА. Балабанов (Атлет Мездра) се завърна на трасето, на което завоюва балканската титла за мъже през 2023-а, и триумфира на 10 000 метра с 31:15 минути. Балабанов поддържаше темпо между 3:05 и 3:09 мин/км.

Преди две години той взе злато на Балканското първенство за 30:44 минути с впечатляващ последен километър от 2:52 минути. Сега негов подгласник стана Исмаил Сенанджи (Евър Варна) с 31:46, а Иван Андреев (Дунав Русе) е трети с 32:12.

Девора Аврамова завоюва третата титла за Берое Стара Загора с победата си при жените на 8000 метра и време 27:41 минути. Така тя подобри и рекорда си на трасето 27:45 от Балканския шампионат по крос кънтри, когато завърши втора.

Силвия Георгиева (Актив 2013 Пловдив) бяга отличните 28:45 за второто място, а четирикратната балканска шампионка по маратон Маринела Нинева (Локомотив Дряново) зае третото място с 29:08 минути.

Станислав Рашков (Етър Академик Велико Търново) е шампион при младежите под 23 години с 26:21 пред Константин Василев (Стратеш Атлетик Ловеч) с 26:29 и Николай Кауфман (Орхание Ботевград) с 27:05.

Най-убедителната шампионка на първенството беше Светлозара Грозданова (Свети Георги София) с 24:00 на 6 км при девойките под 23 години. Втора е Даниела Георгиева (Локомотив 55 Горна Оряховица) 28:57, а трета Таня Узунова (Актив 2013 Пловдив) с 29:05, съобщават от БФ Лека атлетика.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 3 минути на км. беше норматива за

    0 0 Отговор
    Гранични Войски в България 1980 г.

    Сега колко от Българска Армия, Жандармерия, Полиция или Специални Войскови Части могат покрият 3 минути за км. ?

    11:27 26.10.2025

