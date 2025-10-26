Новини
Спорт »
Бг футбол »
От Локо (Пд) очакват юношата Петър Андреев да промени поведението си

От Локо (Пд) очакват юношата Петър Андреев да промени поведението си

26 Октомври, 2025 16:19 579 0

  • локо пловдив-
  • петър-
  • андреев-
  • дисциплина

Всеки състезател е длъжен да спазва вътрешния правилник на клуба, казват от ръководството

От Локо (Пд) очакват юношата Петър Андреев да промени поведението си - 1
Снимка: ПФК Локо (Пд)
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ръководството на Локо (Пд) обяви, че очаква юношата на клуба Петър Андреев да "внесе необходимите корекции в поведението си". Както е известно, Андреев не бе включен в групата на "смърфовете" за "железничарското" дерби с Локомотив (София), завършило при равенство 2:2, съобщават от клуба.

Ето какво пишат от клуба:
"Уважаеми локомотивци,
Във връзка с някои публикации относно ситуацията с Петър Андреев, ръководството на клуба счита за необходимо да внесе яснота по този въпрос.
В ПФК Локомотив Пловдив всеки състезател е длъжен да спазва вътрешния правилник на клуба, моралните и етични принципи, както и да се влага максимално в тренировъчния процес и да се бори наравно с останалите за своето титулярно място.

След проведена среща между ръководството на клуба и старши треньора Душан Косич бяха обсъдени редица въпроси, свързани с дисциплината на състезателите и спазването на наложените изисквания. Към настоящия момент статусът на Петър Андреев е такъв, че на база показаното отношение към тренировъчния процес и към треньорския щаб, той следва да продължи работата си, но и да внесе необходимите корекции в поведението си. Това важи за всеки футболист на ПФК Локомотив Пловдив, който има нужда от подобрение в отношението и дисциплината си.

Крайното решение за това кой да играе и кой да бъде в групата за даден мач е изцяло в правомощията на старши треньора и се определя на база представянето по време на тренировъчния процес.

Държим да отбележим, че медийни публикации, засягащи вътрешни взаимоотношения в клуба между играчи и треньори, не допринасят за развитието на футболистите, а по-скоро спомагат за създаването на изкуствени конфликти и негативни реакции.

ПФК Локомотив Пловдив винаги е давал шанс и е заставал зад младите футболисти, особено зад тези, които са продукт на „черно-бялата“ академия. Клубът ще продължи да подкрепя техния път напред, при спазване на вътрешния правилник, проявяване на морал и уважение към съотборниците и треньорския щаб.
Със своя труд и професионално поведение всеки служител на клуба следва да допринася за развитието на ПФК Локомотив Пловдив в положителна посока", се казва в официалната позиция на "черно-белите".


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ