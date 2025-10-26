От Локо (Пд) очакват юношата Петър Андреев да промени поведението си

Ръководството на Локо (Пд) обяви, че очаква юношата на клуба Петър Андреев да "внесе необходимите корекции в поведението си". Както е известно, Андреев не бе включен в групата на "смърфовете" за "железничарското" дерби с Локомотив (София), завършило при равенство 2:2, съобщават от клуба.



Ето какво пишат от клуба:

"Уважаеми локомотивци,

Във връзка с някои публикации относно ситуацията с Петър Андреев, ръководството на клуба счита за необходимо да внесе яснота по този въпрос.

В ПФК Локомотив Пловдив всеки състезател е длъжен да спазва вътрешния правилник на клуба, моралните и етични принципи, както и да се влага максимално в тренировъчния процес и да се бори наравно с останалите за своето титулярно място.



След проведена среща между ръководството на клуба и старши треньора Душан Косич бяха обсъдени редица въпроси, свързани с дисциплината на състезателите и спазването на наложените изисквания. Към настоящия момент статусът на Петър Андреев е такъв, че на база показаното отношение към тренировъчния процес и към треньорския щаб, той следва да продължи работата си, но и да внесе необходимите корекции в поведението си. Това важи за всеки футболист на ПФК Локомотив Пловдив, който има нужда от подобрение в отношението и дисциплината си.



Крайното решение за това кой да играе и кой да бъде в групата за даден мач е изцяло в правомощията на старши треньора и се определя на база представянето по време на тренировъчния процес.



Държим да отбележим, че медийни публикации, засягащи вътрешни взаимоотношения в клуба между играчи и треньори, не допринасят за развитието на футболистите, а по-скоро спомагат за създаването на изкуствени конфликти и негативни реакции.



ПФК Локомотив Пловдив винаги е давал шанс и е заставал зад младите футболисти, особено зад тези, които са продукт на „черно-бялата“ академия. Клубът ще продължи да подкрепя техния път напред, при спазване на вътрешния правилник, проявяване на морал и уважение към съотборниците и треньорския щаб.

Със своя труд и професионално поведение всеки служител на клуба следва да допринася за развитието на ПФК Локомотив Пловдив в положителна посока", се казва в официалната позиция на "черно-белите".

