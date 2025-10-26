Новини
Галатасарай победи Гьозтепе на Мъри Стоилов

26 Октомври, 2025 20:54 331 1

Тимът от Измир остана с 10 души още през първата част

Галатасарай победи Гьозтепе с 3:1. Тимът на Станимир Стоилов играха над едно полувреме с 10 души, след като при резултат 1:1 в 42-ата минута от игра беше отстранен Малком Бокеле, предава БТА.

Футболистите на Стоилов откриха резултата още в 6-ата минута, когато Ефкан Бекироглу влезе в наказателното поле от дясно и по диагонала прати топката в мрежата. Галатасарай изравни в 19-ата чрез Виктор Осимен. Попадението първоначално беше отменено заради засада, каквато маркира страничния съдия, но съдията Огюзджан Чакър отиде да прегледа казуса със системата за видеопомощ (ВАР). И след това призна редовността му.

След почивката футболистите на Галатасарай се възползваха от факта, че са с човек повече и стигнаха до нови два гола в рамките на три минути. Габриел Сара изведе своите за 2:1 в 63-ата минута след подаване на защитника Юнус Акгюн.

Мауро Икарди се разписа за 3:1 три минути по-късно, след като получи в наказателното поле и без да се бави прати топката в мрежата.


Турция
  • 1 Въгларово

    Вече казах,че балонът се спука! Следва спускане

    20:57 26.10.2025

