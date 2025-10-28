Новини
Гергана Топалова отпадна в квалификациите на WTA 125 турнира в Колумбия

28 Октомври, 2025 08:02 378 1

Българката загуби от рускинята Анастасия Золотарева

Гергана Топалова отпадна в квалификациите на WTA 125 турнира в Колумбия - 1
Снимка: YouTube
Гергана Топалова допусна поражение във втория кръг на квалификациите на WTA 125 турнира по тенис в Кали (Колумбия) с награден фонд 115 хиляди долара.

Поставената под №5 българка загуби от втората поставена в пресявките рускиня Анастасия Золотарева с 2:6, 6:4, 6:2. Двубоят продължи два часа и 3 минути.

Топалова спечели убедително първия сет, но във втория допусна два пробива и съперничката ѝ изравни. В третата решителна част рускинята стартира с ранен брейк и взе аванс от 3:0, след което с нова серия от три поредни части затвори мача.


Българката, която победи в първия кръг представителката на Бразилия Ребека Перейра с 6:0, 6:3, все пак заработи 4 точки за световната ранглиста.


