Бившият баскетболен ас Пол Пиърс с обвинения за шофиране в нетрезво състояние

28 Октомври, 2025 22:11 294 0

Инцидентът се е разиграл на 7 октомври

Бившият баскетболен ас Пол Пиърс с обвинения за шофиране в нетрезво състояние - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендарният бивш играч от NBA Пол Пиърс се оказа в центъра на скандал, след като срещу него бяха повдигнати сериозни обвинения, свързани с шофиране под въздействието на алкохол. Инцидентът се е разиграл на 7 октомври, когато органите на реда в Калифорния открили Пиърс заспал зад волана на своя Range Rover, блокирал движението на натоварена магистрала в Лос Анджелис.

Според информация, разпространена от TMZ, на Пиърс са повдигнати две обвинения – управление на моторно превозно средство в нетрезво състояние и превишаване на допустимата концентрация на алкохол в кръвта.

Този инцидент хвърля сянка върху иначе бляскавата кариера на Пиърс, който дълги години бе сред най-ярките звезди на баскетболния небосклон. Сега обаче, вместо с постиженията си на игрището, името му се свързва с неприятен инцидент, който може да има сериозни последици.

Очаква се в следващите дни съдът в Лос Анджелис да разгледа случая и да определи по-нататъшните действия спрямо бившия спортист.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
