Започна разследване срещу Жозеп Мартинес след смъртоносния пътен инцидент - подробности

29 Октомври, 2025 08:27 673 0

Вратарят на Интер блъсна и уби 81-годишен мъж по пътя към тренировката

Започна разследване срещу Жозеп Мартинес след смъртоносния пътен инцидент - подробности - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Вратарят на Интер Жозеп Мартинес е под следствие за непредумишлено пътно убийство след трагичния инцидент станал във вторник сутрин край Комо.

Според информация от италианската преса, 27-годишният испанец е блъснал 81-годишния Паоло Сайбене около 9:45 часа, докато се е движил с личния си автомобил към базата на отбора в Апияно Джентиле. Възрастният мъж, по първоначални данни, е проявил признаци на нестабилност няколко метра преди удара и внезапно е навлязъл на пътното платно.

Снимка: БГНЕС/EПA

Местната полиция от Ломацо е извършила оглед на мястото, а както автомобилът, така и тялото на жертвата са били иззети за експертиза. Пътят е бил временно затворен за движение.

Случаят се разглежда по член 589-бис от Наказателния кодекс на Италия, който касае пътно убийство. Ако се докаже нарушение на правилата за движение, наказанието може да бъде от 2 до 7 години затвор и временно отнемане на шофьорската книжка. При лека небрежност – от 6 месеца до 5 години, плюс глоба.

Снимка: БГНЕС/EПA

Все пак, първоначалните разследвания сочат, че трагедията вероятно е резултат от непредвидимо поведение на починалия, което може да доведе до прекратяване на наказателното производство. В такъв случай Мартинес би носил единствено гражданска отговорност, покрита от застраховката му.

Ако се потвърди, че действията на пострадалия са били внезапни и непредвидими, стражът на Интер няма да бъде считан за виновен.


