Новини
Спорт »
Световен футбол »
Белингам категорично отхвърля възможността да облече екипа на Манчестър Юнайтед

29 Октомври, 2025 14:37 343 0

Играчът на Борусия Дортмунд не крие амбициите си да играе на най-високо европейско ниво

Белингам категорично отхвърля възможността да облече екипа на Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни името на талантливия полузащитник на Борусия Дортмунд - Джоб Белингам, не слиза от трансферните заглавия. Въпреки спекулациите, че младият англичанин може да подсили Манчестър Юнайтед през зимата, изглежда, че подобен сценарий е напълно изключен. Според авторитетното издание The Mirror, 20-годишният футболист не проявява никакво желание да премине на "Олд Трафорд" под наем през януари.

Причината за категоричния отказ на Белингам се крие в амбициите му да играе на най-високо европейско ниво. През настоящия сезон той е получава ограничени шансове за изява в Дортмунд, като е записал едва 408 минути на терена. Това го кара да търси ново предизвикателство, но само в клуб, който се състезава в Шампионската лига – турнирът, който е мечта за всеки млад футболист.

Макар че "червените дяволи" проявяват сериозен интерес към Белингам, липсата на участие в най-престижната европейска надпревара прави офертата им непривлекателна за него. Въпреки това, Джо не затваря вратата за евентуално завръщане на Острова, откъдето си тръгна през лятото, напускайки Съндърланд в посока Германия.

Интересът към по-малкия брат на Джуд Белингам продължава да расте, а очакванията са, че през януари ще получи още предложения от клубове, които могат да му осигурят участие в Шампионската лига.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

