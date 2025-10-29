Белингам категорично отхвърля възможността да облече екипа на Манчестър Юнайтед

В последните дни името на талантливия полузащитник на Борусия Дортмунд - Джоб Белингам, не слиза от трансферните заглавия. Въпреки спекулациите, че младият англичанин може да подсили Манчестър Юнайтед през зимата, изглежда, че подобен сценарий е напълно изключен. Според авторитетното издание The Mirror, 20-годишният футболист не проявява никакво желание да премине на "Олд Трафорд" под наем през януари.

Причината за категоричния отказ на Белингам се крие в амбициите му да играе на най-високо европейско ниво. През настоящия сезон той е получава ограничени шансове за изява в Дортмунд, като е записал едва 408 минути на терена. Това го кара да търси ново предизвикателство, но само в клуб, който се състезава в Шампионската лига – турнирът, който е мечта за всеки млад футболист.

Макар че "червените дяволи" проявяват сериозен интерес към Белингам, липсата на участие в най-престижната европейска надпревара прави офертата им непривлекателна за него. Въпреки това, Джо не затваря вратата за евентуално завръщане на Острова, откъдето си тръгна през лятото, напускайки Съндърланд в посока Германия.

Интересът към по-малкия брат на Джуд Белингам продължава да расте, а очакванията са, че през януари ще получи още предложения от клубове, които могат да му осигурят участие в Шампионската лига.