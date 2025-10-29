Новини
Кевин де Бройне премина през успешна операция

29 Октомври, 2025 18:21 591 0

Футболистът се контузи по време на дербито между Наполи и Интер

Кевин де Бройне премина през успешна операция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Белгийската футболна звезда Кевин де Бройне, който защитава цветовете на Наполи, се подложи на хирургическа интервенция заради сериозно разкъсване на бедрен мускул, съобщиха официално от неаполитанския клуб.

Операцията е извършена в белгийския град Антверпен и е премина без усложнения.

Медицинският екип изрази оптимизъм относно възстановяването на 34-годишния полузащитник, който ще започне първия етап от рехабилитацията си именно в родната Белгия.

Тежката контузия застигна Де Бройне по време на дербито от осмия кръг на Серия "А" между Наполи и Интер, завършило с резултат 3:1. Белгиецът откри резултата в 33-ата минута, реализирайки дузпа, но именно при това изпълнение получи травмата, която го принуди да напусне терена преждевременно.

От началото на сезона Де Бройне вече има 11 изиграни срещи за Наполи, като е отбелязал 4 попадения и е асистирал за още 2 гола, доказвайки за пореден път ключовата си роля в състава.


