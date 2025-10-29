Приятелска среща между фенове на Спартак Пловдив и Славия прерасна в ожесточен сблъсък след мача (ВИДЕО)

Мачът между Спартак Пловдив и Славия от турнира за Купата на България се превърна в арена не само на спортни емоции, но и на неочаквано напрежение извън терена. Въпреки че преди началото на срещата привържениците на двата отбора демонстрираха приятелски отношения и дори се събраха заедно в близост до стадиона, след последния съдийски сигнал обстановката рязко се нажежи.

След като "гладиаторите" от Пловдив отстъпиха с 1:2 на "белите" от София и отпаднаха на 1/16-финалите, страстите сред феновете се разгоряха. Докато запалянковците на домакините напускаха стадиона, група от гостуващите фенове на Славия ги провокираха с обидни реплики. Това предизвика бурна реакция и само за миг словесната престрелка прерасна в масово меле. Охранителите на съоръжението не успяха да овладеят ситуацията и се наложи бързата намеса на полицията, която бе разположена в района. Служителите на реда реагираха светкавично, като изолираха агитката на Славия и не позволиха нови сблъсъци, докато феновете на Спартак Пловдив не напуснаха напълно района.

По данни на "Трафик Нюз" напрежението е продължило около пет минути, преди да бъде овладяно.

За щастие, благодарение на бързата реакция на органите на реда, по-сериозни инциденти бяха предотвратени.