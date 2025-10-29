Новини
Кристъл Палас унищожи Ливърпул на "Анфийлд" и продължава напред в Купата на Лигата

29 Октомври, 2025 23:54 460 0

Голям крах за "червените"

Кристъл Палас унищожи Ливърпул на "Анфийлд" и продължава напред в Купата на Лигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кристъл Палас постигна забележителен успех, като си осигури място на четвъртфиналите в турнира за Купата на Лигата в Англия. В драматичен мач на "Анфийлд", тимът разгроми Ливърпул с категоричното 3:0. Това е четвъртият пореден двубой между двата отбора, в който Ливърпул не успява да излезе победител.

Гостите от Лондон нанесоха своя решителен удар в края на първото полувреме, когато сенегалският нападател Исмаила Сар откри резултата в 41-ата минута от дузпа. Само четири минути по-късно, Сар отново се разписа, удвоявайки преднината на своя отбор.

Ситуацията за Ливърпул се влоши още повече в 79-ата минута, когато Амара Нало, който се появи на терена в 67-ата минута, получи червен картон, оставяйки домакините с човек по-малко.

Йереми Пино сложи край на надеждите на мърсисайдци в 88-ата минута, когато отбеляза третия гол за Кристъл Палас, оформяйки крайния резултат.


