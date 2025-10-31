Лос Анджелис Лейкърс смени собственика си срещу рекордните 10 милиарда долара

Eдин от най-емблематичните баскетболни клубове на планетата, Лос Анджелис Лейкърс, официално премина в ръцете на нов собственик. Сделката, оценена на колосалните 10 милиарда долара, поставя нов стандарт в историята на спортните придобивания.

Новият епохален собственик – Марк Уолтър

Марк Уолтър, добре познат в бизнес средите като изпълнителен директор на Guggenheim Partners и собственик на бейзболния гигант ЛА Доджърс, вече държи юздите и на Лейкърс. След единодушното одобрение от Управителния съвет на Националната баскетболна асоциация, сделката бе финализирана и предизвика вълна от реакции сред фенове и анализатори.

Семейство Бъс остава част от легендата

Въпреки историческата промяна, фамилията Бъс, която управляваше Лейкърс повече от четири десетилетия, няма да се оттегли напълно. Джини Бъс, първата жена, която изведе отбор до шампионската титла в НБА, ще продължи да бъде лицето на клуба и ще ръководи ежедневните операции. Семейството ще запази миноритарен дял, гарантирайки приемственост и стабилност в управлението.

Изявления, които вдъхновяват

„Лейкърс са символ на величие и спортна страст. За мен е чест да работя рамо до рамо с Джини Бъс и да продължим да градим върху това наследство. Заедно ще се стремим към нови върхове както на паркета, така и извън него“, заяви развълнуваният Марк Уолтър. Джини Бъс също не скри радостта си: „Марк е доказал, че е отдаден на Лос Анджелис и на шампионските традиции. Вярвам, че заедно ще напишем нова златна страница в историята на Лейкърс. Феновете могат да очакват още незабравими моменти!“

Империята на Марк Уолтър

Освен новата си роля в Лейкърс, Уолтър е ключова фигура в световния спорт. Той притежава значителни дялове в ЛА Доджърс, женския баскетболен тим ЛА Спаркс, английския футболен гранд Челси и други престижни клубове чрез холдинга си TWG Global.

Ново начало за „езерняците“

С тази рекордна сделка Лос Анджелис Лейкърс навлиза в нова ера, изпълнена с амбиции и обещания за още по-големи успехи.