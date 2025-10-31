Ламин Ямал пред възможна операция заради хронични болки в слабините

Младата сензация на Барселона и испанския национален отбор, Ламин Ямал, отново е изправен пред сериозно изпитание. Според информация на авторитетния вестник "Спорт", талантливият нападател не успява да се отърве от неприятни болки в слабините, които го измъчват вече няколко месеца.

Всичко започна през септември, когато Ямал получи травма, която го извади от игра за няколко срещи. Въпреки че тогава изглеждаше, че е преодолял проблема, болките се завърнаха и продължават да го тормозят. Това се отрази и на представянето му в последното "Ел Класико", където Барса отстъпи с 1:2 на Реал Мадрид. Ямал не успя да разгърне пълния си потенциал, а дискомфортът ограничи както скоростта, така и издръжливостта му на терена.

В опит да го предпазят от допълнително натоварване, треньорският щаб на каталунците е променил тактическата му роля. В момента Ламин Ямал следва индивидуален тренировъчен режим, който щади физиката му и цели да го подготви оптимално за предстоящите тежки мачове през есента.

Междувременно, младият футболист се консултира с медицински специалисти извън клуба, за да намери най-доброто решение за здравословния си проблем. Не се изключва възможността, при необходимост, да се стигне до хирургическа интервенция, която да сложи край на хроничните болки.

Въпреки всичко, Ямал продължава да тренира с отбора, макар и с по-ниска интензивност. Приоритетът на Барселона е да запази своята звезда в максимално добра форма за решаващите двубои, които предстоят.