Билетите за Левски - ЦСКА вече са в продажба

31 Октомври, 2025 15:15 459 2

По изискване на полицията в продажба няма да бъдат пуснати блокове 25, 26, 27, 43, 44 и 45 на Национален стадион „Васил Левски“

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Билетите за двубоя от 15-ия кръг на Първа лига между Левски и ЦСКА са вече в продажба. Мачът е на 8 ноември, събота, от 15:00 часа на Национален стадион „Васил Левски".

Пропуските за срещата ще се продават до изчерпване на количествата:

На касите пред Сектор "А" на стадион „Георги Аспарухов“ до 7 ноември, петък, от 10:00 до 19:14 часа в мрежата на Eventim и онлайн тук: tickets.levski.bg

В събота, 8 ноември, на касите на „Синьото“ и на ул. „Гурко“ на Национален стадион „Васил Левски“ от 10:00 часа до края на първото полувреме на двубоя.

Цените на билетите са както следва:

Сектор Б – 20 лева
Сектор А – 30 лева

По изискване на полицията в продажба няма да бъдат пуснати блокове 25, 26, 27, 43, 44 и 45 на Национален стадион „Васил Левски“.

Деца до 7-годишна възраст (включително) влизат безплатно на мача.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бегай!

    1 0 Отговор
    Селскио мач 🤣

    15:21 31.10.2025

  • 2 Опааа

    1 0 Отговор
    Мароооо! Левски-цецка-Етрополе-Лойч! Пиши правилно!

    16:04 31.10.2025

