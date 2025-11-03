Новини
Спорт »
Тенис »
Иван Иванов ще започне срещу германец на турнира в Атина

Иван Иванов ще започне срещу германец на турнира в Атина

3 Ноември, 2025 07:45 495 1

  • иван иванов-
  • световната ранглиста -
  • яник ханфман-
  • германия-
  • тенис -
  • турнир-
  • атр 250 -
  • атина

Яник Ханфман е първият съперник на българина

Иван Иванов ще започне срещу германец на турнира в Атина - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Иван Иванов ще играе срещу №125 в световната ранглиста за мъже Яник Ханфман (Германия) на тенис турнира от категория "АТР 250" в Атина.

Юношеският шампион на "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов получи "уайлд кард" за участие в надпреварата на твърд корт в зала, чиито права са собственост на семейството на Новак Джокович и до миналия сезон се провеждаше в Белград. Мачовете от основната схема на турнира започнаха днес, а срещата Иван Иванов срещу Ханфман ще се играе във вторник.
34-годишният германец премина успешно през квалификациите с победи над Филип Мишолич и Алекс Молчан. Ханфман е достигал до номер 45 в света и може да се похвали с два ATP финала.


При победа в първия кръг Иван Иванов ще играе срещу победителя от мача между Райли Опелка (САЩ) и Вит Коприва (Чехия).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дони

    1 1 Отговор
    НАблюдавайки тениса ежедневно мога да предположа най нормалното:най -вероятно Иванов ще загуби от Ханман!Не защото е по-слаб или по-Силен ,а защото това е нещо НОВО за него!ПОбеда за Иванов ще бъде не само приятна вест ,но ще покаже ,че СИЛАТА Е с НЕго!

    08:16 03.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ