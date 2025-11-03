Иван Иванов ще започне срещу германец на турнира в Атина

Иван Иванов ще играе срещу №125 в световната ранглиста за мъже Яник Ханфман (Германия) на тенис турнира от категория "АТР 250" в Атина.

Юношеският шампион на "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов получи "уайлд кард" за участие в надпреварата на твърд корт в зала, чиито права са собственост на семейството на Новак Джокович и до миналия сезон се провеждаше в Белград. Мачовете от основната схема на турнира започнаха днес, а срещата Иван Иванов срещу Ханфман ще се играе във вторник.

34-годишният германец премина успешно през квалификациите с победи над Филип Мишолич и Алекс Молчан. Ханфман е достигал до номер 45 в света и може да се похвали с два ATP финала.



При победа в първия кръг Иван Иванов ще играе срещу победителя от мача между Райли Опелка (САЩ) и Вит Коприва (Чехия).