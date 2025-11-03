Новини
Деница Минкова блести с три отличия на престижния турнир „Stars of Aphrodite“ в Лимасол

3 Ноември, 2025 09:42 489 2

Тези успехи са поредното доказателство за високото ниво на българската художествена гимнастика

Деница Минкова блести с три отличия на престижния турнир „Stars of Aphrodite“ в Лимасол - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската художествена гимнастика отново доказа класата си на международната сцена! Националната състезателка Деница Минкова се завърна от кипърския град Лимасол с внушителна колекция от медали, след като се представи блестящо на турнира „Stars of Aphrodite“. Възпитаничката на опитната треньорка Кристина Ташева впечатли журито и публиката, като завоюва злато на топка, а също така грабна два сребърни медала – във финала на обръч и в многобоя.

В крайното класиране Минкова отстъпи единствено на представителката на домакините София Диана Христофи, която триумфира с първото място, докато бронзът остана за Екатерина Шарова, също от Кипър.

Българското присъствие в Лимасол бе още по-силно благодарение на младите таланти Мила Христова и Сияна Цанкова, които също се отличиха с изключителни резултати при родените през 2014 година. Мила Христова спечели златни медали в многобоя, на без уред и на обръч, докато Сияна Цанкова се окичи със сребро в многобоя и на без уред, както и със злато на обръч.


Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    0 0 Отговор
    Лима има сол.

    09:50 03.11.2025

  • 2 ъгъл

    0 0 Отговор
    Ако Екатерина Шарова е от там ,то таварищ Путин също е от Кипър.

    09:52 03.11.2025

