Деница Минкова блести с три отличия на престижния турнир „Stars of Aphrodite“ в Лимасол

Българската художествена гимнастика отново доказа класата си на международната сцена! Националната състезателка Деница Минкова се завърна от кипърския град Лимасол с внушителна колекция от медали, след като се представи блестящо на турнира „Stars of Aphrodite“. Възпитаничката на опитната треньорка Кристина Ташева впечатли журито и публиката, като завоюва злато на топка, а също така грабна два сребърни медала – във финала на обръч и в многобоя.

В крайното класиране Минкова отстъпи единствено на представителката на домакините София Диана Христофи, която триумфира с първото място, докато бронзът остана за Екатерина Шарова, също от Кипър.

Българското присъствие в Лимасол бе още по-силно благодарение на младите таланти Мила Христова и Сияна Цанкова, които също се отличиха с изключителни резултати при родените през 2014 година. Мила Христова спечели златни медали в многобоя, на без уред и на обръч, докато Сияна Цанкова се окичи със сребро в многобоя и на без уред, както и със злато на обръч.