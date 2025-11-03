Виктория Томова отбеляза лек прогрес в световната ранглиста при дамите

Днес Международната тенис асоциация (WTA) публикува актуализираната си световна ранглиста при дамите, която донесе известни поводи за радост на българските фенове. Виктория Томова, водещата ни ракета, отбеляза лек прогрес, като се изкачи с две места и вече заема 135-ата позиция. Въпреки това, мечтата за пробив в престижния топ 100 продължава да бъде предизвикателство за нея.

Сред най-добрите 500 тенисистки на планетата се нареждат още няколко българки. Лиа Каратанчева направи впечатляващ скок от цели 21 позиции и вече е под номер 293. Изабелла Шиникова се намира на 328-мо място, а Денислава Глушкова е 372-ра. Елизара Янева и Гергана Топалова също запазват присъствието си в елита, заемайки съответно 439-о и 445-о място.

На върха на световната класация продължава да доминира Арина Сабаленка, следвана плътно от Ига Швьонтек и Коко Гоф, които оформят челната тройка при дамите.