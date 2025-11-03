Новини
Спорт »
Тенис »
Виктория Томова отбеляза лек прогрес в световната ранглиста при дамите

3 Ноември, 2025 10:27 362 0

  • виктория томова-
  • wta ранглиста-
  • български тенис-
  • лиа каратанчева-
  • изабелла шиникова-
  • денислава глушкова-
  • елизара янева-
  • гергана топалова-
  • арина сабаленка-
  • ига швьонтек-
  • коко гоф-
  • световна класация-
  • тенис новини

Българката се изкачи с две места

Виктория Томова отбеляза лек прогрес в световната ранглиста при дамите - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес Международната тенис асоциация (WTA) публикува актуализираната си световна ранглиста при дамите, която донесе известни поводи за радост на българските фенове. Виктория Томова, водещата ни ракета, отбеляза лек прогрес, като се изкачи с две места и вече заема 135-ата позиция. Въпреки това, мечтата за пробив в престижния топ 100 продължава да бъде предизвикателство за нея.

Сред най-добрите 500 тенисистки на планетата се нареждат още няколко българки. Лиа Каратанчева направи впечатляващ скок от цели 21 позиции и вече е под номер 293. Изабелла Шиникова се намира на 328-мо място, а Денислава Глушкова е 372-ра. Елизара Янева и Гергана Топалова също запазват присъствието си в елита, заемайки съответно 439-о и 445-о място.

На върха на световната класация продължава да доминира Арина Сабаленка, следвана плътно от Ига Швьонтек и Коко Гоф, които оформят челната тройка при дамите.


