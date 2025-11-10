Виктория Томова с ново изкачване в световната ранглиста на WTA

Българската тенисистка Виктория Томова отбеляза пореден напредък в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA). След последната актуализация на класацията, Томова се изкачи с една позиция нагоре и вече заема 134-ото място, като активът ѝ възлиза на 557 точки. Това постижение затвърждава статута ѝ на най-добрата българска тенисистка в момента.

За съжаление, останалите български представителки не успяха да запишат положителен резултат тази седмица. Изабелла Шиникова регистрира лек спад, след като загуби 8 точки и отстъпи в класирането.

Юлия Стаматова претърпя значително понижение, като изпадна с над 200 места надолу, вследствие на отнети 15 точки спрямо предходната седмица.

В световния елит на женския тенис промени почти липсват. Единствената по-съществена рокада е влизането на Елена Рибакина от Казахстан в престижния Топ 5, след като триумфира на финалния турнир на WTA в Рияд.

Лидерската позиция продължава да държи Арина Сабаленка от Беларус, въпреки че не успя да спечели финала в саудитската столица. На почетната стълбичка до нея се нареждат полякинята Ига Швьонтек и американската сензация Коко Гоф.