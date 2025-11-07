Алкарас и Джокович един срещу друг в груповата фаза на финалите на ATP в Торино

Жребият за финалния турнир на ATP в Торино определи Карлос Алкарас и Новак Джокович да се срещнат още в груповата фаза. Събитието, което ще се проведе между 9 и 16 ноември, обещава истински спектакъл за феновете на аристократичния спорт. *

Испанският феномен Карлос Алкарас ще има за съперник не кого да е, а рекордьора по титли от този турнир – Новак Джокович. Сърбинът, който вече е триумфирал седем пъти на финалите на ATP, се завърна на корта в Атина след продължителна пауза, но все още не е потвърдил категорично участието си в Торино. Към тях в групата се присъединяват американецът Тейлър Фриц и австралиецът Алекс Де Минор, което гарантира оспорвани битки още от самото начало.

Световният номер 1 и актуален шампион Яник Синер ще води група "Бьорн Борг", където ще се изправи срещу германеца Александър Зверев, американския талант Бен Шелтън и последния класирал се – или канадеца Феликс Оже-Алиасим, или италианеца Лоренцо Музети. Съдбата на последното място ще се реши от представянето на Музети в Атина – ако той спечели турнира, ще играе в Торино, в противен случай шансът ще получи Оже-Алиасим.

Само двамата най-добри от всяка група ще продължат към полуфиналите, които ще се проведат на 15 ноември. Големият финал е насрочен за 16 ноември, когато може да станем свидетели на директен дуел за титлата "№1 в света" между Синер и Алкарас – истински апотеоз на сезона.

Сред осемте най-добри в света, само Джокович (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023), Зверев (2018, 2021) и Синер (2023) са вдигали трофея от финалите на ATP. Останалите ще търсят своя дебютен триумф и ще се опитат да впишат имената си в историята на престижния турнир.