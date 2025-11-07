Новини
Спорт »
Тенис »
Алкарас и Джокович един срещу друг в груповата фаза на финалите на ATP в Торино

Алкарас и Джокович един срещу друг в груповата фаза на финалите на ATP в Торино

7 Ноември, 2025 07:18 559 1

  • финален турнир на atp-
  • торино-
  • карлос алкарас-
  • новак джокович-
  • яник синер-
  • александър зверев-
  • групова фаза-
  • тенис новини-
  • atp финали 2024-
  • тенис турнир-
  • световен номер 1

В другата група заедно са Яник Синер и Александър Зверев

Алкарас и Джокович един срещу друг в груповата фаза на финалите на ATP в Торино - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жребият за финалния турнир на ATP в Торино определи Карлос Алкарас и Новак Джокович да се срещнат още в груповата фаза. Събитието, което ще се проведе между 9 и 16 ноември, обещава истински спектакъл за феновете на аристократичния спорт. *

Испанският феномен Карлос Алкарас ще има за съперник не кого да е, а рекордьора по титли от този турнир – Новак Джокович. Сърбинът, който вече е триумфирал седем пъти на финалите на ATP, се завърна на корта в Атина след продължителна пауза, но все още не е потвърдил категорично участието си в Торино. Към тях в групата се присъединяват американецът Тейлър Фриц и австралиецът Алекс Де Минор, което гарантира оспорвани битки още от самото начало.

Световният номер 1 и актуален шампион Яник Синер ще води група "Бьорн Борг", където ще се изправи срещу германеца Александър Зверев, американския талант Бен Шелтън и последния класирал се – или канадеца Феликс Оже-Алиасим, или италианеца Лоренцо Музети. Съдбата на последното място ще се реши от представянето на Музети в Атина – ако той спечели турнира, ще играе в Торино, в противен случай шансът ще получи Оже-Алиасим.

Само двамата най-добри от всяка група ще продължат към полуфиналите, които ще се проведат на 15 ноември. Големият финал е насрочен за 16 ноември, когато може да станем свидетели на директен дуел за титлата "№1 в света" между Синер и Алкарас – истински апотеоз на сезона.

Сред осемте най-добри в света, само Джокович (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023), Зверев (2018, 2021) и Синер (2023) са вдигали трофея от финалите на ATP. Останалите ще търсят своя дебютен триумф и ще се опитат да впишат имената си в историята на престижния турнир.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    0 0 Отговор
    Алкатрас и Джокович ще са един срещу друг в груповата фаза на финалите, на ATP в град Торино.

    08:14 07.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ