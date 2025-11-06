Джесика Пегула си осигури място на полуфиналите на WTA Финалите след категорична победа

Американската тенисистка Джесика Пегула се класира за полуфиналите на престижния турнир WTA Finals, който тази година се провежда в Рияд, Саудитска Арабия. В двубой от група „Щефи Граф“ Пегула не остави шанс на италианката Жасмин Паолини, като я надигра с убедителното 6:2, 6:3 само за 63 минути на Централния корт.

Още от самото начало американката наложи темпото, като в първия сет спечели цели 80% от точките на първи сервис и 71% на втори, реализирайки два пробива. Във втората част Пегула бе още по-непоколебима – тя взе всички точки на свой сервис и добави още един брейк, с което затвърди доминацията си на корта.

С този успех Джесика Пегула се изкачи на второ място в групата, непосредствено след Арина Сабаленка. Благодарение на отличното си представяне и спечелените 58% от всички изиграни геймове до момента, американката си гарантира участие в полуфиналната фаза, независимо от изхода на предстоящия сблъсък между Сабаленка и Кори Гоф. Т