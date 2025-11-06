Новини
Джесика Пегула си осигури място на полуфиналите на WTA Финалите след категорична победа

6 Ноември, 2025 20:11 503 0

Американката си гарантира второто място в групата

Джесика Пегула си осигури място на полуфиналите на WTA Финалите след категорична победа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американската тенисистка Джесика Пегула се класира за полуфиналите на престижния турнир WTA Finals, който тази година се провежда в Рияд, Саудитска Арабия. В двубой от група „Щефи Граф“ Пегула не остави шанс на италианката Жасмин Паолини, като я надигра с убедителното 6:2, 6:3 само за 63 минути на Централния корт.

Още от самото начало американката наложи темпото, като в първия сет спечели цели 80% от точките на първи сервис и 71% на втори, реализирайки два пробива. Във втората част Пегула бе още по-непоколебима – тя взе всички точки на свой сервис и добави още един брейк, с което затвърди доминацията си на корта.

С този успех Джесика Пегула се изкачи на второ място в групата, непосредствено след Арина Сабаленка. Благодарение на отличното си представяне и спечелените 58% от всички изиграни геймове до момента, американката си гарантира участие в полуфиналната фаза, независимо от изхода на предстоящия сблъсък между Сабаленка и Кори Гоф. Т


