Съседите в класирането Берое и Локомотив София нямат друга алтернатива освен победата в двубоя помежду си

В предпоследния мач от 14-ия кръг на efbet Лига Берое приема Локомотив София. Двубоят на стадион "Берое" в Стара Загора започва в 16:00 часа и ще бъде ръководен от Тодор Киров. Срещата ще се предава на живо по Диема спорт.

Берое влиза в мача като 10-и в класирането с 14 точки. "Зелените" са в серия от три мача без победа в първенството, а през седмицата станаха единственият клуб от елита, който отпадна от Sesame Купа на България - заралии отстъпиха с дузпи на третодивизионния Витоша Бистрица. В мачовете у дома Берое е сравнително стабилен с постигнати дотук две победи, две ремита и една загуба. Аут от състава поради травма все още е най-добрият футболист на старозагорци дотук през кампанията - Алберто Салидо.

Локомотив София пристига под Аязмото като 11-и в подреждането с 13 точки. Вече в 9 последователни мача "железничарите" на Станислав Генчев нямат победа в шампионата, а през седмицата се измъкнаха трудно с 3:2 за Sesame Купа на България срещу Рилски спортист. Като гости дотук "червено-черните" имат един успех, три ремита и две загуби. Аут поради травма ще е Реян Даскалов.

Последният мач между двата тима се игра през месец ноември 2024 г., когато Локомотив София надделя у дома над Берое с 2:1. Анте Аралица отбеляза и двете попадения за победителите, докато точен за заралии бе Лучано Скуадроне.

Цената на редовен билет е 15 лева, а VIP пропуск струва 50 лв. Те могат да бъдат закупени от касите на стадион "Берое" в деня на мача, както и в мрежата на Ивентим.