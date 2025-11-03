Новини
ЦСКА 1948 гостува на Ботев Враца с поглед към трета поредна победа в първенството

3 Ноември, 2025 11:43 376 0

Двубоят е от 18:15 часа

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Враца посреща ЦСКА 1948 в един от интересните мачове от 14-ия кръг на efbet Лига. Срещата ще се проведе днес от 18:15 часа на стадион „Христо Ботев“ под Околчица и ще бъде излъчена на живо по Диема спорт. Главен съдия на двубоя е Георги Стоянов.

Домакините се представят силно от началото на сезона. Отборът на Тодор Симов заема седмо място във временното класиране с актив от 17 точки и положителни резултати през последните седмици. В предишния кръг Ботев Враца показа характер, като успя да обърне Септември София у дома с 2:1, въпреки че игра повече от едно полувреме с човек по-малко.

Врачани продължиха напред и в турнира Sesame Купа на България, след убедителна победа с 4:1 като гости на Загорец. За днешния двубой в състава на Тодор Симов след наказание се завръща Илия Юруков, докато новото попълнение Кристиян Малинов все още очаква своя дебют с екипа на клуба.

Гостите от ЦСКА 1948 пристигат във Враца като един от основните претенденти за титлата. „Червените“ заемат второто място в класирането с 29 точки от 13 изиграни мача и ще търсят нови три точки, за да запазят близка дистанция до лидера Левски, който има 35.

Тимът на Иван Стоянов е в отлична форма – пет победи в последните шест шампионатни срещи, включително впечатляващия успех с 5:4 над Лудогорец в миналия кръг. ЦСКА 1948 показа и добра форма в турнира Sesame Купа на България, където отстрани Янтра Габрово с категорично 4:0.

Добрата новина за гостите е, че нямат кадрови проблеми преди визитата във Враца.

Билети за мача се продават на касите на стадион "Христо Ботев" непосредствено преди двубоя.


