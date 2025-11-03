Новини
Байерн Мюнхен с добри новини: Алфонсо Дейвис и още двама ключови играчи се завръщат скоро

Байерн Мюнхен с добри новини: Алфонсо Дейвис и още двама ключови играчи се завръщат скоро

3 Ноември, 2025 13:06 394 0

Тимът ще се готви да посрещне предстоящите предизвикателства с почти пълен състав

Байерн Мюнхен с добри новини: Алфонсо Дейвис и още двама ключови играчи се завръщат скоро - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Феновете на Байерн Мюнхен могат да си отдъхнат – дългоочакваното завръщане на Алфонсо Дейвис на терена е все по-близо. Канадският национал, който претърпя тежка травма на коляното през март, вече провежда индивидуални тренировки с топка и се очаква да се включи в пълноценни занимания с отбора веднага след паузата за националните отбори през ноември, информира изданието Abend Zeitung.

Дейвис скъса кръстни връзки по време на международен мач и премина през дълъг и труден възстановителен процес. Плановете на медицинския щаб са той да започне да тренира наравно със съотборниците си около 22 ноември, което дава надежда на треньорския щаб за по-силно представяне в решаващата фаза на сезона.

Междувременно, още един защитник на баварците – Хироки Ито, също е на прага на завръщане. Японският бранител, който лекуваше счупена метатарзална кост, вече е близо до пълно възстановяване и съвсем скоро ще бъде на разположение на треньора.

Спортният директор на Байерн, Макс Еберл, внесе допълнителен оптимизъм, като разкри, че и Джамал Мусиала – третият от дълготрайно контузените футболисти, ще се завърне в игра до края на календарната година. Германският национал се очаква да облече отново екипа на Байерн през декември.


