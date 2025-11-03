Големи промени във Формула 1

Светът на Формула 1 е на прага на значителна трансформация! Международната автомобилна федерация (ФИА) обмисля революционни промени в регламента, които могат да влязат в сила още със старта на сезон 2026.

Този път фокусът не е върху техническите характеристики на болидите, а върху самата стратегия на състезанията – и по-конкретно, използването на гумите. Според обсъжданите нововъведения, всички пилоти ще бъдат длъжни да използват и трите налични типа гуми за сух асфалт по време на всяко състезание. Това изискване на практика ще наложи минимум две спирания в бокса, което ще промени из основи тактическите решения на отборите и ще внесе допълнителна доза непредсказуемост в битката за победата.

Освен това, ФИА планира да въведе ограничение за максималната дължина на един стинт – тя няма да може да надвишава 45% от цялата състезателна дистанция. Така ще се елиминира възможността пилотите да правят ранни смени на гуми при излизане на кола за сигурност и след това да изминават остатъка от надпреварата без повече спирания.

Тези идеи не са напълно нови за Формула 1. През 2023 година на Гран При на Катар, поради опасения за безопасността на гумите, всеки стинт беше ограничен до максимум 18 обиколки, което наложи три задължителни смени на „Лусайл“. По-рано през настоящия сезон, специално правило за две спирания беше въведено и за Гран При на Монако – мярка, която ще остане в сила и през следващата година.