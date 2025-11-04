Шон Мърфи предложи брак на Джо Рошел – любовна история, започнала с музика

Световният шампион по снукър от 2005 година, Шон Мърфи, направи романтично предложение за брак на своята половинка Джо Рошел.

Двамата се срещат преди четири години, когато Мърфи кани талантливата певица да изнесе музикална програма на специално събитие. Именно тогава между тях пламва искрата, която постепенно прераства в силна връзка.

За Мърфи това може да се окаже трети брак, но според близки до двойката, този път любовта е истинска и неподправена.

Феновете на снукъра и приятелите на двойката вече ги обсипват с поздравления и пожелания за щастие.

Историята на Шон и Джо е доказателство, че съдбата обича да изненадва – една музикална вечер се превръща в началото на нова житейска глава.