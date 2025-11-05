Арина Сабаленка с труден успех над Джесика Пегула на WTA Финалите в Рияд

Вълнуваща битка беляза втория ден на Финалния турнир на Женската тенис асоциация в саудитската столица Рияд, където световната номер 1 Арина Сабаленка демонстрира характер и издръжливост, за да постигне втора поредна победа в надпреварата.

Беларуската звезда се изправи срещу упоритата американка Джесика Пегула, която заема пето място в световната ранглиста. След оспорван двубой, продължил 2 часа и 3 минути, Сабаленка се наложи с резултат 6:4, 2:6, 6:3, като по този начин затвърди доминацията си в преките сблъсъци – вече води с 9:3 победи срещу Пегула.

В другия двубой от група "А", третата в света Коко Гоф показа класата си и безапелационно победи италианката Жасмин Паолини (№8) с 2:0 сета.