Арина Сабаленка с труден успех над Джесика Пегула на WTA Финалите в Рияд

5 Ноември, 2025 07:44 542 0

  • wta финали-
  • рияд-
  • тенис-
  • арина сабаленка-
  • джесика пегула-
  • wta

Интригата в групата се засилва

Арина Сабаленка с труден успех над Джесика Пегула на WTA Финалите в Рияд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща битка беляза втория ден на Финалния турнир на Женската тенис асоциация в саудитската столица Рияд, където световната номер 1 Арина Сабаленка демонстрира характер и издръжливост, за да постигне втора поредна победа в надпреварата.

Беларуската звезда се изправи срещу упоритата американка Джесика Пегула, която заема пето място в световната ранглиста. След оспорван двубой, продължил 2 часа и 3 минути, Сабаленка се наложи с резултат 6:4, 2:6, 6:3, като по този начин затвърди доминацията си в преките сблъсъци – вече води с 9:3 победи срещу Пегула.

В другия двубой от група "А", третата в света Коко Гоф показа класата си и безапелационно победи италианката Жасмин Паолини (№8) с 2:0 сета.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
