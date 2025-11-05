Новини
Джак Лисовски с първи триумф над Рони О’Съливан в епичен сблъсък на Международния шампионат по снукър

5 Ноември, 2025 13:54 486 0

"Джакпота" победи "Ракетата" с 6:5 фрейма

Джак Лисовски с първи триумф над Рони О’Съливан в епичен сблъсък на Международния шампионат по снукър - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров

Вълнуваща вечер в Нанкин донесе на феновете на снукъра незабравими емоции, след като Джак Лисовски най-сетне пречупи проклятието си срещу легендарния Рони О’Съливан. След драматичен двубой, изпълнен с обрати и напрежение до последната топка, 34-годишният англичанин надделя с 6:5 и записа първата си победа над седемкратния световен шампион.

Лисовски, който само преди седмица сбъдна мечтата си с първа титла от ранкинг турнир след успех над Джъд Тръмп в Северна Ирландия, продължи възхода си с още един впечатляващ подвиг.

До този момент статистиката му срещу О’Съливан бе повече от обезкуражаваща – четири срещи, три от които завършили с тежки загуби 1:6, включително и последната им битка на „Мастърс“ 2022. Този път обаче Лисовски демонстрира изключителна концентрация и хладнокръвие. Серии от 72, 75, 113, 88 и 63 точки му осигуриха комфортна преднина от 5:3, но опитният О’Съливан не се предаде и с две поредни спечелени партии изравни резултата, изпращайки мача в решителен фрейм.

Финалната част на срещата се превърна в истински трилър – напрежението бе осезаемо, а и двамата състезатели пропуснаха възможности да затворят мача. В крайна сметка именно Лисовски прояви характер и с прецизен удар по черната топка сложи точка на двубоя, елиминирайки един от най-великите в историята на снукъра.

„В края буквално рухнах, но късметът бе на моя страна в ключовите моменти. Водех с 5:3 и за първи път си помислих, че мога да победя Рони – това е нещо огромно за мен. Гледам го още от дете и досега не бях дори близо до успех срещу него. Всичко това ми мина през главата и загубих концентрация“, сподели развълнуваният Лисовски след срещата.

В следващия кръг Джакпота ще се изправи срещу Бари Хоукинс,.


