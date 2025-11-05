Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Никола Цолов и Крисия официално разкриха връзката си

Никола Цолов и Крисия официално разкриха връзката си

5 Ноември, 2025 14:19 1 282 11

  • спорт-
  • музикална сцена -
  • звездна двойка-
  • формула 2-
  • никола цолов-
  • връзка -
  • певица-
  • крисия -
  • instagram

В най-новата си публикация талантливият пилот сподели няколко общи снимки

Никола Цолов и Крисия официално разкриха връзката си - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската спортна и музикална сцена се сдобиха с нова звездна двойка! Младият ас на Формула 2 Никола Цолов сложи край на спекулациите, като потвърди романтичната си връзка с обичаната певица Крисия Тодорова чрез емоционален пост в Instagram.

През последните седмици феновете на двамата не спираха да обсъждат възможността за нещо повече от приятелство между тях. Папарашки снимки от Испания, както и съвместното им празнуване на Хелоуин, само разпалиха слуховете. На празничния кадър Цолов се появи в костюм на "Батман", а Крисия – в ролята на мистериозната "Жената котка", което предизвика буря от коментари в социалните мрежи.

В най-новата си публикация талантливият пилот сподели няколко общи снимки с Крисия, които категорично потвърждават връзката им. На един от фотосите певицата нежно се е облегнала на рамото на Никола, носейки шапка с логото на Red Bull, докато на друг двамата се държат за ръце – жест, който говори повече от хиляда думи.


Доскоро Цолов бе свързван с испанката Валерия Суарес, но изглежда сърцето му вече принадлежи на Крисия. Новината за новата двойка предизвика вълна от поздравления и пожелания за щастие от страна на фенове и последователи.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ко каза

    11 0 Отговор
    Сега вече съм спокоен! Голяма грижа ми бяха тези двамата.

    14:24 05.11.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 0 Отговор
    Респект за Колето и Крисия с тротинетките!💋👩🦍🤣🥳🖕

    14:24 05.11.2025

  • 3 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    7 0 Отговор
    Уаууу,как се селфят!Във възторг съм!🌈

    14:25 05.11.2025

  • 4 Карлос Друсар

    8 2 Отговор
    Дали я тряска!?
    Според мен я тряска здраво

    Коментиран от #5, #8, #9

    14:25 05.11.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Карлос Друсар":

    Не ,той си пада по мъже!🌈😎🌈

    14:28 05.11.2025

  • 6 Сегаэим е времето

    7 0 Отговор
    Сладки са!
    Нека се обичат и забавляват младите!

    14:28 05.11.2025

  • 7 Трол

    5 0 Отговор
    Поредната победа на Цолов във Формула 1.

    14:28 05.11.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Карлос Друсар":

    Крисиата още принадлежи на Слаф Трифонсон!😎🤣🥳🖕

    14:29 05.11.2025

  • 9 Механик

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Карлос Друсар":

    Да,бърка и в ауспуха!🤣

    14:30 05.11.2025

  • 10 хах

    7 0 Отговор
    Преместих го , поредните безгрижни богаташчета ама тука не е Холивуд

    14:35 05.11.2025

  • 11 Гост

    0 0 Отговор
    Дано бързо се усети и освести, че инак кариерата му отива по дяволите...

    15:01 05.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ