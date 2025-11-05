Никола Цолов и Крисия официално разкриха връзката си

Българската спортна и музикална сцена се сдобиха с нова звездна двойка! Младият ас на Формула 2 Никола Цолов сложи край на спекулациите, като потвърди романтичната си връзка с обичаната певица Крисия Тодорова чрез емоционален пост в Instagram.

През последните седмици феновете на двамата не спираха да обсъждат възможността за нещо повече от приятелство между тях. Папарашки снимки от Испания, както и съвместното им празнуване на Хелоуин, само разпалиха слуховете. На празничния кадър Цолов се появи в костюм на "Батман", а Крисия – в ролята на мистериозната "Жената котка", което предизвика буря от коментари в социалните мрежи.

В най-новата си публикация талантливият пилот сподели няколко общи снимки с Крисия, които категорично потвърждават връзката им. На един от фотосите певицата нежно се е облегнала на рамото на Никола, носейки шапка с логото на Red Bull, докато на друг двамата се държат за ръце – жест, който говори повече от хиляда думи.

Доскоро Цолов бе свързван с испанката Валерия Суарес, но изглежда сърцето му вече принадлежи на Крисия. Новината за новата двойка предизвика вълна от поздравления и пожелания за щастие от страна на фенове и последователи.