Звездата на Тотнъм Дестини Удоджи станал жертва на въоръжена заплаха в Лондон

5 Ноември, 2025 15:01 478 0

От клуба изразиха категоричната си подкрепа към футболиста

Звездата на Тотнъм Дестини Удоджи станал жертва на въоръжена заплаха в Лондон - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на Тотнъм Хотспър и италиански национал Дестини Удоджи е бил заплашен с огнестрелно оръжие в северната част на Лондон. Инцидентът, разиграл се в квартал Барнет на 6 септември малко след 23:00 часа, предизвика незабавна реакция от страна на лондонската полиция, която стартира разследване по случая.

Според официална информация, предоставена от органите на реда, 31-годишен мъж е бил задържан по подозрение в притежание на пистолет, изнудване и управление на автомобил без валидна шофьорска книжка. Въпреки сериозността на обвиненията, заподозреният е бил пуснат под гаранция, докато разследването продължава с пълна сила.

От Тотнъм Хотспър изразиха категоричната си подкрепа към Дестини Удоджи и неговото семейство, като подчертаха, че ще останат до него през цялото време, докато случаят бъде изяснен. Клубът се въздържа от допълнителни коментари, позовавайки се на текущото разследване и правните процедури.

Полицията разкри още, че освен Удоджи, още един млад мъж е бил обект на заплахи и изнудване от същия извършител. За щастие, при нито един от инцидентите няма пострадали.


Оценка 1 от 1 гласа.
Оценка 1 от 1 гласа.
