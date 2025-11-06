Брюж и Барселона със зрелищно 3:3 в Шампионската лига

Брюж и Барселона направиха равенство 3:3 в един от най-интересните мачове от 4-ия кръг от основната схема на Шампионската лига.

Домакините поведоха изненадващо с ранен гол на Николо Тресолди (6'), а каталунците светкавично отговориха и изравниха чрез Феран Торес (8'). След това гостите наложиха тотален натиск, което оголи много пространства в тяхната половина и белгийците се възползваха, за да си върнат предимството с нов гол на Карлос Боржес (17'). "Блаугранас" продължиха да играят по-добре и след втория гол във вратата си, но до ново изравняване чак през втората част чрез Ламин Ямал (61'). Радостта за гостите обаче отново беше прекалено кратка и инкасираха новов попадение след поредна грешка в отбрана, а голмайсторът за Брюж отново бе Карлос Боржес (64'). Това обаче в никакъв случай не беше всичко и остана още време симфонията от попадения да продължи с един последен акорд, който представляваше автогол на Христос Цолис (77').

Каталунците вече загубиха един мач срещу европейския клубен шампион Пари Сен Жермен (1:2) и нямат право на повече грешки, ако искат да завършат максимално високо в класирането на тази фаза от "турнира ан богатите". Иначе "блаугранас" стигнаха до победи в другите си два мача срещу Нюкасъл (2:1) и Олимпиакос (6:1), което все пак им даде стабилна основа и при евентуален успех днес ще се затвърдят в челото на таблицата.

Брюж от своя страна, надскочи оакванията и разби Монако (4:1) у дома в първия кръг, след което записа очаквани поражения във визитите си на Аталанта (1:2) и Байерн Мюнхен (0:4). Така белгийците се закрепиха в битката за зоната на плейофите преди 1/8-финалите и в навечерието на двубоя заемаха 24-ото място.

Ханзи Флик взе интересно решение в навечерието на двубоя и пусна абсолютно същия стартов състав спрямо победата с 3:1 срещу Елче през уикенда в Ла Лига. Иначе германският специалист имаше затруднение пред себе си относно набора от футболисти, с които можеше да разполага за днешния сблъсък, тъй като ключови играчи като Педри, Гави и Рафиня са в лазарета. Андреас Кристенсен също бе извън строя заради мускулна контузия, като в щаба на каталунците имаха надеждата, че ще могат да се възползват от услугите му за мача с коварните белгийци, но той така и не успя да се възстанови. Така големите надежди падаха върху Рашфорд, който през настоящия сезон в "турнира на богатите" се бе разписал общо четири пъти до началото на днешния мач.

Белгийците от своя страна също записаха победа в последния си мач от своята Юпилер Про Лига с 2:1 срещу тима на Дендер, като старши треньорът Ники Хейн запази отбранителната линия от четирима футболисти, които играха и тогава. Напред обаче имаше промени и Брюж този път не стартира с по трима халфа и нападатели, а вместо това домакините тръгнаха с раздробена халфова постройка с един футболист непосредствено пред защитниците в лицето на Александър Станкович, който игра и през уикенда. Пред него пък връзката между защитата и атаката трябваше да правят още четирима, като единственият от тази група, който не започна срещу Дрендер бе Рафаел Ониедика, който влезе на мястото на Ромео Вермант. Николос Тресолди пък, който вкара един от двата гола в шампионатния мач, днес стартира еднолично на върха на атаката.

Междувременно се играят още шест мача, като Sportal.bg ви предлага да наблюдавате картина от всички тях.

Още във 2-рата минутиа домакините опитаха да зарадват феновете по трибуните на препълнения стадион "Ян Брейдел" и Христос Цолиис отправи удар, който се превърна в лесна плячка за Войчех Шчесни.

След това белгийците приеха играта в своята половина и успяха да издебнат съперника на контраатака. Боржес получи подаване на фланга, напредна и пусна ювелирен пас към Тресолди, който нямаше какво друго да направи освен да засече топката и да прониже вратаря Войчех Шчесни. Първоначално останаха съмнения за засада, но на повторението се видя, че Кунде покриваше играчът на белгийците и попадението беше зачетено.

Това вдъхнови домакините, които тръгнаха в ново нападение след подновяването на играта, а това им изигра лоша шега. Възпитаниците на Ханзи Флик откраднаха коженото кълбо и Фермин Лопес намери с елегентен пас Феран Торес около точката за изпълнение на дузпи и последният засече от движение, изравнявайки резултата.

Гостите се възползваха от заряда на бързия си отговор и в следващите минути наложиха тотален натиск. В 12-тата минута Лопес получи подаване и отправи опсен удар по диагонал, който се облиза в лявата греда. Няколко секунди по-късно Кунде намери Рашфорд, който от своя страна не успя да намери целта, стреляйки неточно вдясно.

След двата неуспешни опита на "блаугранас" се случи логичното и те бяха наказани за липсата на точност в завършващия удар. Домакините се възползваха от една изритана топка след ъглов удар, а Боржес, който асистира за първия гол, овладя и напредна, за да се озове очи в очи с Шчесни. Там играчът на белгийците не трепна и преодоля опитния страж, за да изведе своите отново напред в резултата.

В 24-ата минута гостите можеше да преживеят истински кошмар, след като Ханс Ванакен се пребори за топката около бялата точка в пеналтерията на каталунците и стреля, но не достатъчно коварно, за да предодолее Шчесни за трети път от началото на мача.

В 27-ата гостите пропуснаха да възстановят равенството отново и Кунденанесе мощен удар, който разтресе напречната греда.

Пет минути по-късно видяхме и първия жълт картон и той бе вдигнат на Рафаел Ониедика от Брюж.

Така в следващите минути тоталната доминация на каталунците по отношения владеенето на топката и териториалното предимство, но голови положения имаше и пред двете врати. Така, в 33-тата минута Цолис стреля от ръба на пеналтерията, а пет минути след него Рашфорд овладя добро подаване и принуди стража Нордин Якерс да се намесва.

В изтичащите секунди на редовното време Феран Торес удари за пореден път греда.

Във 2-рата минута на добавеното време на първата част Ямал създаде последната реална голова опасност преди почивката и избухна с бомбен удар от средна дистанция, но бранител в синьо-черен спортен екип застана на пътя на топката.

Второто полувреме отново не остави безпристрастни наблюдаващите двубоя и веднага след подновяването на играта нелеп сблъсък без топка доведе до жълт картон на Кунде. Две минути по-късно пък домакините отново се разминаха с трети гол, след като Хоакин Сейс овладя пас и стреля в долния ляв ъгъл, където Шчесни се намеси подобаващо.

В 52-рата минута Ямал най-накрая се включи една идея по-смело в нападението и принуди Якерс да се намесва.

В 60-ата минута Ерик Гарсия се превърна в поредния футболист на каталунците, който нацели греда след мощен изстрел.

Само 60 секунди по-късно обаче "синьо-черните" нямаха същия късмет и великолепна комбинация между Лопес и Ямал завърши с гол, който за втори път възстанови равенството.

И този път обаче радостта на възпитаниците на Ханзи Флик беше прекалено кратка, тъй като те допуснаха лековати грешки довели до контра атаки. Първоначално оцеляха при опита на Боржес в 62-рата минута, но при следващото ответно настъпление играчът на белгийците не сбърка, излизайки очи с Шчесни, за да го преодолее за втори път тази вечер.

Седем минути по-късно домакините дори можеха да получат възможността да забият и последния пирон в ковчега на именития си съперник, след като главният съдия Антъни Тейлър посочи бялата точка заради нарушение на Балде в наказателното поле. Тогава обаче британецът получи инструкции в слушалката си, че ситуацията се преразглежда и от ВАР асистентите. Така стана ясно, че гостите са играли чисто в пеналтерията си и мачът продължи при само един гол преднина за коравия белгийски тим.

Това бе добре дошло за Флик и компания, които съвсем скоро нанесоха нов удар и продължиха дъжда от голове. Ямал пое топката на ръба на пеналтерията и с изключително красиво фалцово докосване опита да намери свой съотборник в пеналтерията, като там топката бе отклонена от Цолис, който прати топката в собствената си врата и двата отбора трябваше да подновят играта при равенство 3:3.

Футболистите на Брюж намериха сили да вкарат и за четвърти път топката във вратата на съперника си, който така и не се поучи от грешките си до този момент и за пореден път имаше главоболия след контранастъпление. Този път Ромео Вермон прати топката във вратата на Шчесни, но и сега ВАР попари надеждите на момчетата на Ники Хайен, които трябваше да преглътнат отменяненето на попадението.