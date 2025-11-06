Новини
Интересен кадър: Трент си прави нова прическа, Белингам го чака в леглото

Интересен кадър: Трент си прави нова прическа, Белингам го чака в леглото

6 Ноември, 2025 06:10 322 0

Тимът на Шаби Алонсо има нужда да се върне на пътя на победите след поражението с 0:1 от Ливърпул в Шампионската лига

Интересен кадър: Трент си прави нова прическа, Белингам го чака в леглото - 1
Снимка: БГНЕС
Интересен кадър попадна в социалните мрежи с двама играчи на Реал Мадрид. Става въпрос за бранителя Трент Александър-Арнолд и неговия съотборник Джуд Белингам. На крайния защитникочевидно бе правена нова прическа, докато халфът на "белия балет" го чакаше в леглото, докато бъде готов. Кадърът е разпространен с оглед на новата визия на Трент.

Това показва, че тяхната връзка е много силна и определено са изключително добри приятели, които споделят свободното си време заедно. Мнозина смятат, че именна тази тяхна приятелска връзка е една и от причините Трент да иска да се присъедини към Реал Мадрид.

Тимът на Шаби Алонсо има нужда да се върне на пътя на победите след поражението с 0:1 от Ливърпул в Шампионската лига.


