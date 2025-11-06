Спортът по ТВ в четвъртък (6 ноември)

08.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1
09.00 Голф, турнир в Абу Даби МАХ Спорт 1
09.00 Рали, Световен шампионат, Япония МАХ Спорт 3
09.45 Макартър – Конг Ан Нова спорт
12.00 Поханг – Тампайнс Диема спорт 3
12.00 Лайън Сити – Банкок Нова спорт
12.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Португалия МАХ Спорт 2
13.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1
14.00 Тенис, турнир в Атина МАХ Спорт 2
14.15 Селангор – Персиб Диема спорт 3
14.15 Пекин Гуаон – Тай По Нова спорт
15.00 Тенис, турнир в Мец МАХ Спорт 1
16.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Португалия МАХ Спорт 3
18.00 Баскетбол, Дубай – Апоел (ТА) МАХ Спорт 2
19.45 Утрехт – Порто МАХ Спорт 3
19.45 Цървена звезда – Лил МАХ Спорт 4
19.45 Щурм – Нотингам Би Ти Ви Екшън
19.45 Майнц – Фиорентина Ринг
21.05 Баскетбол, Макаби (ТА) – Монако МАХ Спорт 2
22.00 Ференцварош – Лудогорец Би Ти Ви Екшън
22.00 Рейнджърс – Рома МАХ Спорт 3
22.00 Астън Вила – Макаби (ТА) МАХ Спорт 4
22.00 ПАОК – Йънг Бойс Ринг
22.00 Рединг – Стивънидж Нова спорт
22.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА