Спортът по ТВ в четвъртък (6 ноември)

6 Ноември, 2025 06:15 610 0

Ето какво може да гледаме днес

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

08.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1

09.00 Голф, турнир в Абу Даби МАХ Спорт 1

09.00 Рали, Световен шампионат, Япония МАХ Спорт 3

09.45 Макартър – Конг Ан Нова спорт

12.00 Поханг – Тампайнс Диема спорт 3

12.00 Лайън Сити – Банкок Нова спорт

12.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Португалия МАХ Спорт 2

13.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1

14.00 Тенис, турнир в Атина МАХ Спорт 2

14.15 Селангор – Персиб Диема спорт 3

14.15 Пекин Гуаон – Тай По Нова спорт

15.00 Тенис, турнир в Мец МАХ Спорт 1

16.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Португалия МАХ Спорт 3

18.00 Баскетбол, Дубай – Апоел (ТА) МАХ Спорт 2

19.45 Утрехт – Порто МАХ Спорт 3

19.45 Цървена звезда – Лил МАХ Спорт 4

19.45 Щурм – Нотингам Би Ти Ви Екшън

19.45 Майнц – Фиорентина Ринг

21.05 Баскетбол, Макаби (ТА) – Монако МАХ Спорт 2

22.00 Ференцварош – Лудогорец Би Ти Ви Екшън

22.00 Рейнджърс – Рома МАХ Спорт 3

22.00 Астън Вила – Макаби (ТА) МАХ Спорт 4

22.00 ПАОК – Йънг Бойс Ринг

22.00 Рединг – Стивънидж Нова спорт

22.00 Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2


