Резултати и голмайстори от сряда вечер в Шампионската лига

Във вече изминалия 5-и ноември (сряда) се изигра втората група от мачовете в основната схема на Шампионската лига.

Така вече беше преполовена следквалификационната фаза на най-престижния клубен турнир, а към момента колоната водят Арсенал, Байерн (Мюнхен) и Интер, които останаха последните тимове без грешна стъпка.

Програмата започна с две срещи от 19:45 часа, като в едната видяхме историческата победа на Пафос срещу Виляреал с 1:0. Това бе първи успех на кипърците в следквалификационната фаза на "турнира на богатите".

В другия мач от същия часови диапазон Карабах също записа направи голяма изненада и стигна до равенство 2:2 срещу двукратния европейски шампион Челси.

Късните двубои започнаха в 22:00 часа и там също станахме свидетели на една голяма изненада. Петкратният носител на трофея Барселона беше пред голяма издънка в Белгия срещу Брюж, но стигна до равенство 3:3.

Манчестър Сити не допусна изненада на "Етихад" срещу Борусия (Дортмунд), но и надмина всякакви очаквания за крайното 4:1 в своя полза.

Интер също можеше да се провали чутовно срещу дебютанта Кайрат насред "Джузепе Меаца", но в крайна сметка извоюва трудна победа с 2:1.

На "Сейнт Джеймсис Парк" Нюкасъл продължи убедителното си представяне и стигна до трета поредна победа с 2:0 срещу Атлетик Билбао. Така "свраките" се изкчаиха в топ 8 на класирането и се превърнаха в реален претендент за дитектно класиране на 1/8-финалите.

Пропадането на Аякс продължи и четиркратните европейски шампиони преживяха истинско унижение след 0:3 на "Йохан Кройф Арена" срещу Галатасарай. Така нидерландците останаха на дъното в класирането без точков актив и трябва да се

Другият отбор със същата съдба Бенфика инкасира поражение с 0:1 в домакинството си на Байер (Леверкузен).

Аталанта пък се върна на победния път и също записа успех като гост. Момчетата на Иван Юрич стигнаха до успех с минималното 1:0 при визитата си на Марсилия.

Така приключи четвъртият кръг от основната схема на най-престижния европейски клубен турнир, който ще се завърне в края на месеца с нова порция 18 мача, гарантиращи футбол от високо ниво.

Карабах – Челси 2:2

0:1 Естевао 16', 1:1 Андраде 29', 2:1 Янкович (д) 39', 2:2 Гарначо 53'

Пафос – Виляреал 1:0

1:0 Лукасен 47'

Аякс – Галатасарай 0:3

0:1 Осимен 59', 0:2 Осимен 65' (д), 0:3 Осимен 78' (д)

Бенфика – Байер Леверкузен 0:1

0:1 Шик 65'

Интер – К. Алмати 2:1

1:0 Мартинес 45', 1:1 Арад 55', 2;1 Аугусто 67'

Клуб Брюж – Барселона 3:3

1:0 Тресолди 6', 1:1 Торес 8', 2:1 Форбс 17', 2:2 Ямал 61', 3:2 Форбс 64', 3:3 Цолис (авт) 77'

Манчестър Сити – Борусия Дортмунд 4:1

1:0 Фодън 22', 2:0 Халанд 29', 3:0 Фодън 57', 3:1 Антон 72', 4:1 ~erki 90+1'

Марсилия – Аталанта 0:1

0:1 Самарджич 90'

Нюкасъл Юнайтед – Атлетик Билбао 2:0

1:0 Бърн 11', 2:0 Жоелинтон 49'