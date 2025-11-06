Новини
Спорт »
Бг футбол »
Илиян Стефанов: Дербито Левски – ЦСКА ще се превърне в истински футболен празник

Илиян Стефанов: Дербито Левски – ЦСКА ще се превърне в истински футболен празник

6 Ноември, 2025 17:37 513 0

  • левски-
  • цска-
  • дерби-
  • илиян стефанов-
  • национален стадион-
  • първа лига-
  • футболен празник-
  • славия-
  • хулио веласкес

Футболната общественост вече тръпне в очакване на поредния епичен сблъсък между двата гранда

Илиян Стефанов: Дербито Левски – ЦСКА ще се превърне в истински футболен празник - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

България се готви за едно от най-очакваните спортни събития на годината – сблъсъкът между Левски и ЦСКА, който ще разтърси Националния стадион „Васил Левски“ тази събота, 8 ноември. В навечерието на дербито, полузащитникът на Славия Илиян Стефанов, който наскоро бе отличен като най-добър играч на 14-ия кръг в Първа лига, сподели своите емоции и очаквания пред медиите.

„В момента защитавам цветовете на Славия, но не мога да скрия, че съм изживял незабравими мигове на „Герена“. Пожелавам на всички фенове и участници само най-доброто“, заяви Стефанов, който има опит и в двата лагера.

Според талантливия халф, предстоящият двубой ще бъде не просто мач, а истински празник за футболните запалянковци.

„Левски води убедително в класирането, а ЦСКА демонстрира стабилна форма в последните си срещи. Очаквам зрелище, което ще остане в историята. Надявам се по-добрият отбор да триумфира“, коментира той с усмивка.

На въпрос за отношенията си с бившия си треньор в Левски, Хулио Веласкес, Стефанов бе кратък, но ясен: „Взаимоотношенията ни бяха отлични.“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ