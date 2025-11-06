Илиян Стефанов: Дербито Левски – ЦСКА ще се превърне в истински футболен празник

България се готви за едно от най-очакваните спортни събития на годината – сблъсъкът между Левски и ЦСКА, който ще разтърси Националния стадион „Васил Левски“ тази събота, 8 ноември. В навечерието на дербито, полузащитникът на Славия Илиян Стефанов, който наскоро бе отличен като най-добър играч на 14-ия кръг в Първа лига, сподели своите емоции и очаквания пред медиите.

„В момента защитавам цветовете на Славия, но не мога да скрия, че съм изживял незабравими мигове на „Герена“. Пожелавам на всички фенове и участници само най-доброто“, заяви Стефанов, който има опит и в двата лагера.

Според талантливия халф, предстоящият двубой ще бъде не просто мач, а истински празник за футболните запалянковци.

„Левски води убедително в класирането, а ЦСКА демонстрира стабилна форма в последните си срещи. Очаквам зрелище, което ще остане в историята. Надявам се по-добрият отбор да триумфира“, коментира той с усмивка.

На въпрос за отношенията си с бившия си треньор в Левски, Хулио Веласкес, Стефанов бе кратък, но ясен: „Взаимоотношенията ни бяха отлични.“