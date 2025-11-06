Новини
Установиха кой е фенът, ударил Даниел Наумов с бутилка по време на пловдивското дерби

6 Ноември, 2025 16:21 773 2

Остава да видим как съдът ще се произнесе

Установиха кой е фенът, ударил Даниел Наумов с бутилка по време на пловдивското дерби - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След прекъсването на дербито между Локомотив и Ботев Пловдив на 1 ноември, органите на реда разкриха самоличността на запалянкото, който хвърли бутилка и рани вратаря на „жълто-черните“ Даниел Наумов. Според информация от Областната дирекция на МВР-Пловдив, виновникът е 39-годишен привърженик на Локомотив с инициали В.К., известен сред феновете с прякора Русия.

Инцидентът, който разтърси пловдивската футболна общественост, доведе до преждевременното прекратяване на срещата и последващи дисциплинарни мерки. След щателен анализ на видеозаписите от стадиона, разпити на очевидци и бързи оперативни действия, извършителят бе задържан и отведен в Пето районно управление, където даде обяснения за постъпката си.

Днес материалите по случая вече са предадени на Районния съд в Пловдив, който ще се произнесе по Закона за опазване на обществения ред при спортни мероприятия. Очаква се В.К. да понесе сериозни административни санкции заради проявеното спортно хулиганство – възможните наказания включват до 15 дни арест или 140 часа общественополезен труд. Освен това, най-вероятно ще му бъде наложена забрана за посещение на футболни мачове в страната и чужбина за срок до три години.

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз вече присъди служебна победа с 4:0 в полза на Ботев Пловдив, като по този начин даде ясен сигнал, че подобни прояви няма да бъдат толерирани. Случаят предизвика бурни реакции сред феновете и подчерта необходимостта от по-строги мерки за сигурност по време на спортни събития.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Даката

    1 0 Отговор
    Да му наблъскат в тъпата кратуна няколко стъклени бутилки.

    16:54 06.11.2025

  • 2 Сандо

    0 0 Отговор
    Бил съм на мач между Левски и ЦСКА ппрез ония "лоши" времена на който по някое време стана някаква разправия.След 15-20 минути дикторът на стадиона прочете присъдата на виновните - по 15 дни обществено-полезен труд.А сега клубовете плащат луди пари на полицията за да охранява мачове и резултата е,че клубовете плащат и куп пари на БФС-то за наказания заради изстъпления на публиката.

    17:01 06.11.2025

