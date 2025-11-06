Установиха кой е фенът, ударил Даниел Наумов с бутилка по време на пловдивското дерби

След прекъсването на дербито между Локомотив и Ботев Пловдив на 1 ноември, органите на реда разкриха самоличността на запалянкото, който хвърли бутилка и рани вратаря на „жълто-черните“ Даниел Наумов. Според информация от Областната дирекция на МВР-Пловдив, виновникът е 39-годишен привърженик на Локомотив с инициали В.К., известен сред феновете с прякора Русия.

Инцидентът, който разтърси пловдивската футболна общественост, доведе до преждевременното прекратяване на срещата и последващи дисциплинарни мерки. След щателен анализ на видеозаписите от стадиона, разпити на очевидци и бързи оперативни действия, извършителят бе задържан и отведен в Пето районно управление, където даде обяснения за постъпката си.

Днес материалите по случая вече са предадени на Районния съд в Пловдив, който ще се произнесе по Закона за опазване на обществения ред при спортни мероприятия. Очаква се В.К. да понесе сериозни административни санкции заради проявеното спортно хулиганство – възможните наказания включват до 15 дни арест или 140 часа общественополезен труд. Освен това, най-вероятно ще му бъде наложена забрана за посещение на футболни мачове в страната и чужбина за срок до три години.

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз вече присъди служебна победа с 4:0 в полза на Ботев Пловдив, като по този начин даде ясен сигнал, че подобни прояви няма да бъдат толерирани. Случаят предизвика бурни реакции сред феновете и подчерта необходимостта от по-строги мерки за сигурност по време на спортни събития.