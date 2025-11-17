Новини
Димитър Димитров – Херо официално вече е старши треньор на Ботев Пловдив

17 Ноември, 2025 17:57 322 0

Първият му мач начело на "канарчетата" ще бъде срещу ЦСКА

Димитър Димитров – Херо официално вече е старши треньор на Ботев Пловдив - 1
Снимка: Ботев Пловдив
Димитър Димитров – Херо е новият старши треньор на Ботев Пловдив. Един от най-титулуваните български специалисти подписа 2-годишен договор с „жълто-черните“.

3-кратният шампион на България направи първата си тренировка днес от 15:30 часа на клубната база.

Във вторник (18.11) опитният наставник ще даде пресконференция. Брифингът ще се състои от 12:00 часа в залата за пресконференции на стадион „Христо Ботев“.

Следващият мач на Ботев е тази събота в София срещу ЦСКА.


