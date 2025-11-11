МОК приема историческа забрана за транссексуалните

Международният олимпийски комитет (МОК) е на път да приеме едно от най-дискутираните решения в съвременния спорт – транс жени може да бъдат забранени от участие във всички женски състезания на Олимпийските игри.

Новината идва след представянето на научен доклад, който доказва, че физическите предимства на хората, родени като мъже, се запазват дори след хормонални терапии и намаляване на нивата на тестостерон.

Според информация на The Times, МОК се очаква да официализира новата си политика в началото на 2026 година, вероятно около зимните Олимпийски игри. Решението е в унисон с политиката на новата президентка на организацията, Кърсти Ковънтри, която вече заяви, че защита на женската категория ще бъде неин основен приоритет.