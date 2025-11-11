Новини
МОК приема историческа забрана за транссексуалните

11 Ноември, 2025 17:45 1 005 6

  • международният олимпийски комитет-
  • мок-
  • трансексуални-
  • олимпийски игри-
  • спорт

МОК се очаква да официализира новата си политика в началото на 2026 година, вероятно около зимните Олимпийски игри

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Международният олимпийски комитет (МОК) е на път да приеме едно от най-дискутираните решения в съвременния спорт – транс жени може да бъдат забранени от участие във всички женски състезания на Олимпийските игри.

Новината идва след представянето на научен доклад, който доказва, че физическите предимства на хората, родени като мъже, се запазват дори след хормонални терапии и намаляване на нивата на тестостерон.

Според информация на The Times, МОК се очаква да официализира новата си политика в началото на 2026 година, вероятно около зимните Олимпийски игри. Решението е в унисон с политиката на новата президентка на организацията, Кърсти Ковънтри, която вече заяви, че защита на женската категория ще бъде неин основен приоритет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цончо

    19 2 Отговор
    СЯКА ЖАБА ДА СИ ЗНАЕ ГЬОЛА 🐸

    17:46 11.11.2025

  • 2 БОК

    23 2 Отговор
    НАЙ после едно адекватно решение!

    17:47 11.11.2025

  • 3 Пич

    16 2 Отговор
    Да бе !!! Откакто тоя грозник изпотрепа жените съвсем легално и отврати целият свят !!! Как не го е гнус да се фука с медал , да му фикам на медала!

    17:52 11.11.2025

  • 4 тренер

    18 2 Отговор
    След Джендъриадата в Париж трудно се измива тоя срам и позор!

    17:55 11.11.2025

  • 5 Как

    6 2 Отговор
    Само да я видя как кара кола и ще то кажа колко хромозоми има!

    18:02 11.11.2025

  • 6 АЗ СЪМ

    8 2 Отговор
    Какво ще рече дискриминация, а не е ли дискриминация мъж с болен мозък да се състезава с жени?

    18:21 11.11.2025

