Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите в Бахрейн

Националът на България за "Купа Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в Манама (Бахрейн) с награден фонд 15 хиляди долара.

Петият в схемата Нестеров спечели срещу поставения под №1 Джайлс Хъси (Великобритания) с 6:0, 4:6, 6:2. Двубоят продължи 2 часа и 41 минути.

22-годишният българин започна отлично и не даде гейм на съперника си в първия сет, но във втората част британецът подобри играта си и след ключов пробив за 4:3 стигна до изравняване на резултата. В решаващата трета част Нестеров отново пое контрола върху срещата. Той набързо дръпна с 4:1 и до края не изпусна предимството си.



Пьотр Нестеров ще играе утре срещу шестия в схемата Нино Ереншнайдер (Германия) в търсене на първия си финал на сингъл във веригата на Международната федерация ITF от май, когато спечели петата си титла от състезания от този ранг в Букурещ.