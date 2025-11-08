Тотнъм и Манчестър Юнайтед направиха голово равенство

Тотнъм и Манчестър Юнайтед завършиха наравно 2:2 в първия мач от 11-ия кръг на Висшата лига на Англия, информира БНР.

Срещата в Северен Лондон предложи изключителна драма, след като Тотнъм поведе за пръв в резултата в добавеното време на второто полувреме, но в последните секунди гостите от Манчестър изравниха, въпреки че в този момент бяха в числено намален състав на терена.

Срещата започна с лек домакински натиск на Тотнъм, но първата добра възможност за гол бе за гостите от Манчестър Юнайтед. В 10-ата минута Брайън Мбемо се измъкна зад защитата на "шпорите". Той бе посрещнат от вратаря Гулиелмо Викарио и вместо да стреля реши да продължи встрани от себе си топката, но там нямаше негов съотборник, който да я прати в опразнената врата.

Постепенно инициативата премина на страната на гостите и до края на първия половин час те подложиха тима на Тотнъм на сериозен натиск. Така в 32-рата минута Манчестър Юнайтед успя да открие резултата. Това стана след многоходова акция и центриране на Амад Диало, което кацна точно на главата на Мбемо и за камерунеца не бе проблем да реализира от около седем метра.

В 62-рата минута Бренън Джонсън преодоля Ламенс и прати топката в мрежата му, но изравнителен гол не бе зачетен, тъй като националът на Уелс бе поне метър в засада спрямо защитата на Юнайтед.

По-добрата игра Тотнъм през втората част доведе до изравняване. Това стана в 83-тата минута, когато резервите Дестини Удоджи и Матис Тел комбинираха помежду си. Удоджи центрира по земя от левия фланг, Тел се справи с опеката на Матайс де Лихт и с обращане на 180 градуса прати топката в мрежата с 1:1.

В ответната атака Манчестър Юнайтед можеше да си върне предимството, но Бенямин Шешко се забави и Мики ван де Вен блокира опита му за изстрел. При ситуацията словенският нападател на гостите, който бе влязъл като смяна, получи и контузия и напусна игра, което остава "червените дяволи" в намален състав, тъй като Рубен Аморим нямаше право на повече смени.

Численото предимство позволи на Тотнъм да вкара и втори гол. В първата минута от добавените шест на втората част Ричарлисон отклони с глава след изстрел на Удоджи и реализира за 2:1.

Това обаче не бе всичко в мача и в 96-ата минута Манчестър Юнайтед изравни с втория си точен удар в мача. Центриране на Бруно Фернандеш от корнер намери на задна греда Де Лихт и той с глава матира Викарио за 2:2.

С равенството Тотнъм и Манчестър Юнайтед запазват равен актив от точки - по 18, като заради по-добрата си голова разлика "шпорите" са трети, а 20-кратните шампиони - седми.